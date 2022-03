La farmàcia catalana solidària amb Ucraïna

El món es solidaritza amb Ucraïna amb totes les necessitats i Catalunya no volia ser menys. En aquest cas les farmàcies han proveït de medicaments a la població ucraïnesa. Parlarem amb l'Antoni torres, President de la FEFAC,



- Explica'ns aquesta operació de solidaritat amb Ucraïna.



Des de la farmàcia som un punt d'atenció ràpid de les necessitats socials i des del minut inicial es va notar una gran voluntat per part de la gent per ajudar i correguda envia'm coses o aportar el seu granet de sorra per combatre aquesta situació. Nosaltres el que vam fer és vincular-ho a través d'una ONG que tenim que es diu Farmamundi i es tracta d'una ONG oficial que el que fa és justament això gestionar els enviaments o cobrir les necessitats de pobles o de situacions d'accidents o catàstrofes arreu del món.



Per poder col·laborar hi ha dues maneres la manera més pràctica i més important i que recomano a tothom és fer un ingrés en efectiu al compte corrent de Farmamundi que està la pàgina web i és específica i controlada només per fer això. Perquè ho fem en efectiu perquè t'estalvies tots els temes logístics, hem de pensar que en el cas d'un medicament, el tracte és que arribi el medicament que es necessita a on es necessita quan es necessita i amb les condicions adients perquè la persona que l'ha de fer servir entenguin el que hi està arribant i això vol dir idioma o embalatge, tot això té moltes dificultats, llavors quan la duració es fan efectiu el que fa Farmamundi amb les entitats pròpies allà on hi ha un problema és comprar el més a prop possible tot allò que és necessari d'aquesta manera t'estalvies tots els problemes de logística que puguin haver-hi assalts, atracaments o situacions què poden provocar que el producte no arribi el seu destí. Posteriorment, també ens va trucar al consolat Ucraïna per facilitar-nos més opcions.



- Com estàs fent la resposta per part de la gent?



Està sent espectacularment i justament parlàvem amb els responsables de Farmamundi i em deien que ho han notat una barbaritat , la gent s'està abocant moltíssim i això parla molt en positiu de com som.