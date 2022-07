Un farmacèutic t’explica en vers com identificar de quin insecte és la teva picada

Amb el bon temps, els insectes i altres animalons proliferen per tot arreu i, com a conseqüència, sempre n’hi ha un o altre que ens acaba picant.

Probablement, tens facilitat per saber quan t’ha picat un mosquit, ja que és el més habitual i reconeixible. Però quan la picada té un altre aspecte, no tenim ni idea de quin pot ser el bitxo que ens ha atacat. Per això el farmacèutic Álvaro Fernández ha recollit les picades més comunes i te les ajuda a identificar .

Aquestes són les picades més comunes

MOSQUIT

La picada de mosquit és la més coneguda. Deixa una petita inflamació que provoca coïssor momentània i vermellor. Segons l’espècie que et piqui, serà més o menys molest, i la inflamació durarà més o menys. També dependrà, com en totes les picades, del grau de sensibilitat al·lèrgica que tinguem.

ABELLA

La picada de l’abella és característica perquè, per norma general, hi deixa el fibló clavat i mor després de la picada, ja que el fibló el té connectat al seu aparell digestiu. És important extreure’l amb unes pinces per evitar infeccions i netejar amb aigua i sabó la rodanxa amb inflamació, cremor i dolor que et produirà.

VESPA

La picada de vespa és molt semblant a la de l’abella, però no hi trobaràs el fibló, ja que les vespes no l’hi deixen clavat, sinó que t’hi injecten el verí i marxen. La picada que deixen té un punt al centre de l’atac.

ARANYA

Les aranyes claven els dos ullals verinosos que tenen, de manera que hi deixaran dos punts. Segons l’espècie, et farà més o menys reacció, però en qualsevol cas provoca inflamació i dolor.

FORMIGA

A la península pràcticament no hi ha formigues que piquin. Com a molt hi notaràs la pessigada quan et mosseguin per defensar-se. En cas que topis amb una petita formiga vermella i et piqui, probablement tindràs més d’una picada i la reacció sigui semblant a una petita butllofa.



MOSCA NEGRA

La mossegada de mosca negra és més seriosa que una picada de mosquit. Provoca una reacció dolorosa que fa aparèixer un blau a la pell idura més d’una setmana. En alguns casos es pot complicar i requerir intervenció sanitària.

PUÇA / XINXA

Les xinxes i les puces provoquen unes lesions molt semblants, caracteritzades pergrups de picades petites i urticants, amb aparició de petites butllofes en alguns casos.



PAPARRA

La picada de paparra és probablement la més fàcil de reconèixer, principalment perquè l’animal enfonsa el cap a dins la pell i s’hi queda enganxat. Caldrà extreure-la curosament amb unes pinces, per tal que no quedi cap part de l’insecte a l’interior de la pell.