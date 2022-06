Un fàrmac elimina el càncer de recte en un assaig clínic

El tractament habitual requereix el càncer de recte localment avançat, no tan sols és la quimioteràpia i la radiació, sinó una resecció quirúrgica del recte que deixa tocat per sempre el sistema digestiu del pacient. Però i si a partir d'ara en tinguéssim prou amb un sol fàrmac?



Un tractament sorprenentment bo. Això és el que ha presentat l'equip d'Andrea Cercek, oncòloga al 'Memorial SloanKetteringCancerCenter' de Nova York a la trobada anual de la Societat Americana d'Oncologia Clínica . Els resultats que assenyalen que el Dostarlimab, un anticòs monoclonal que bloqueja el receptor de la proteïna de mort cel·lular programada 1 (PD-1), ha mostrat ser capaç d'aconseguir una resposta clínica completa en càncer rectal localment avançat amb deficiència de reparació de desajustos. Per saber quins són els pros i contres, parlarem amb la investigadora del Grup de Tumors Gastrointestinals i Endocrins del VHIO i oncòloga de l'Hospital Universitari Vall d'Hebron, Dra. Elena Élez.



- És justificada l'esperança que hi ha amb aquest fàrmac?



No és que sigui una esperança justificada, però la seva particularitat es troba en el tractament del tumor de recte. Aquesta mena de tumor té una característica molt concreta que nosaltres anomenem inestabilitat de microsatèl·lits, és a dir, la cèl·lula tumoral té un problema en el sistema de reparació de l'ADN que fa que aquestes cèl·lules tinguin moltes mutacions (això és el que reconeix el nostre sistema immune) i el que fa aquest fàrmac és que el nostre sistema immune les reconegui i, per tant, pot ser tractat i destruït amb aquesta classe de tractament. De moment ho estem veient en un 5% dels pacients i són molt bones notícies



- El nom del fàrmac és Dostarlimab i en els dotze pacients que s'ha provat a donat bons resultats.



Si, és veritat que és una mostra molt petita, però per què també s'ha fet en uns pacients molt seleccionats, si tenim en compte la quantitat de pacients que tenim a l'any potser trobàvem un pacient que complia els criteris. En aquests pacients la resposta és molt ràpida

Amb aquesta mena de tractaments, evitaríem la cirurgia i radioteràpia, en termes de qualitat de vida també es guanya moltíssim, evitem els tractaments que poden ser agressius.