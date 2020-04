FAPEL i la CCAPAC demanen al govern mesures econòmiques que permetin el sosteniment de les escoles concertades

Des de les Federacions de Pares i Mares d’alumnes de la concertada, CCAPAC i FAPEL, pensen que les aportacions econòmiques són una qüestió́ entre les famílies i l’escola. Les aportacions no són totes iguals, com diferents són tots els centres educatius i, per tant, cada família pot fer aportacions diferents. La recomanació́ que fan és que cada família parli amb l’escola i buscar solucions entre tots.

Hem parlat amb Marcial Quintairos, vicepresident de la federació de pares i mares d'escoles lliures de Catalunya, "Ara mateix tots hem de ser tots molt solidaris, les decisions ara mateix vénen des de Madrid" ens diu "l'escola concertada ha estat en contacte amb els alumnes des del minut 0, cosa que el senyor Bargalló va dir que no calia fer. L'escola concertada està infra-finançada." afirma "tampoc ens podem permetre que els alumnes perdin més de mig curs. Amb els cursos finals hem d'anar amb compte sens dubte"

Per altra banda, cal pensar que deixar de tenir ingressos per a moltes escoles pot significar el seu tancament i segur que això̀ tampoc no ho volen. La insuficiència de la dotació́ econòmica de l’escola concertada per part de l’Administració́ i la situació́ econòmica de moltes famílies genera una situació́ en què es juga la continuïtat de l’escola concertada. El diàleg és el camí́, arribar al punt de trobada perquè̀ les aportacions de les famílies, segons les seves possibilitats, probablement siguin més necessàries i imprescindibles que mai.

Les escoles han deixat de percebre les quantitats legalment previstes per aquells serveis i activitats que no s’estan prestant, però també volen cridar l’atenció sobre la necessitat d’articular des del Govern mesures econòmiques que permetin el sosteniment de les escoles.

L’escola concertada forma part del Servei d’Educació de Catalunya, i fa anys que reclamen no només assumir les obligacions que això comporta, sinó també el dret a la gratuïtat de la plaça escolar per a tothom, de manera que cap família es quedi sense poder escollir qualsevol escola del Servei d’Educació de Catalunya per un motiu econòmic o d’altra naturalesa. Igualtat de drets i oportunitats per a tots, que passa per un finançament suficient.