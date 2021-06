Fangoria obrirà la seva gira el 3 de juliol a Pedralbes

Trobar a faltar a Fangoria suposa recordar cançons que t'arrosseguen a la pista de ball. Per a demostrar-ho, una vegada més, Olvido i Nacho, Alaska i Canut, porten una cançó que recobra la seva aposta.

'Momentismo Absoluto'

Com autèntics Venjadors protagonitzen el seu vídeo musical. Per a això, recorden en la portada d'aquest primer single de 2021 una mítica sèrie de televisió que naixia en 1961. 'The Avengers' (Els Venjadors, a Espanya) era l'aventura episòdica de Jonathan Steed, un espia, i l'aventurera Emma Peel per a salvar al món dels plans dels malfactors.





Així, estrenen 'Momentismo Absoluto'

El dia 3 de juliol, al festival jardins de Pedralbes, Fangoria dona el tret de sortida a la seva gira. En aquest concert el grup interpretarà tot el repertori inclòs en el seu nou disc que no es repetirà en el seu posterior gira.

A Herrera a COPE Catalunya hem parlat amb Alaska sobre les dues estrenes, las de l'EP i la de la gira.

La producció d'aquesta cançó està a càrrec del músic barceloní Guilli Milkyway que està al capdavant de la banda La Casa Azul.

Anteriorment, Milkyway i Juan Sueiro van estar al capdavant de la producció del treball de Fangoria ‘Extrapolaciones y dos preguntas 1989-2000’. Aquell va ser el catorzè àlbum de Fangoria que arribava com a continuació de la seva 'Extrapolaciones y dos preguntes 1989-2000' compost igualment per 15 cançons.

Amb l'estrena de la nova cançó tema arriba també el videoclip oficial dirigit per Diego Ternas que mostra a Nacho i Olvido. Ella acompanyada, com no podia ser d'una altra forma, d'una coreografia àmplia i que ha estat dirigida per Domingo Cortés.