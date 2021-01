Familiars de menors amb malalties greus o rares demanen ser vacunats contra la covid-19

Avui a Herrera a Cope Catalunya i Andorra parlem amb el pediàtre Pepe Serrano, membre de la Societat Catalana de Pediatria . A propòsit de la necessitat de que les persones que cuiden o són familiars i cuidadors de malalts que pateixen patologies greus o rares puguin vacunar-se en aquesta primera fase de vacunació. Enmig de les polèmiques per irregularitats en la campanya de vacunació, les famílies que tenen cura de menors amb gran dependència o amb malalties greus es queixen que ningú ha pensat en ells. Reclamen que se'ls vacuni en aquesta primera fase, però el protocol no ho preveu. Han enviat una queixa al síndic de greuges, i el 16 de febrer la Comissió Assessora de Malalties Minoritàries es reunirà amb el Departament de Salut. Dues famílies han fet una excepció al confinament estricte per explicar-ho. És el cas de la del Lluc, un nen de 7 anys que té una malaltia rara que el fa molt vulnerable. Li calen aparells per respirar i per menjar. Els seus pares volen vacunar-se com més aviat millor per no posar-lo en perill i poder-lo atendre. "Diguem que som sanitaris sense titulació." Una altra família reclosa és la de l'Aina, que té 6 anys i les defenses al mínim arran de dos trasplantaments i una malaltia greu. "Si emmalaltim per la Covid, a qui li donem la nena? No se'n pot fer càrrec ningú més. Si fos en un centre, els cuidadors estarien vacunats." "Creiem que s'han oblidat de nosaltres." Si vols recueprar aquesta entrevista pots visitar qualsevol cercador i teclejar cope.es/barcelona o a les xarses socials.