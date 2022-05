És factible un peatge de 4 euros per circular per Barcelona?

Les entitats proposants defensen que el peatge urbà és la mesura més efectiva per dissuadir l'ús del vehicle privat (cotxes i motos) i canviar així un model de mobilitat que consideren "insostenible" i "inequitatiu".

La campanya, batejada com a 'Barcelona '22', l'impulsen la Plataforma per la Qualitat de l'Aire, l'Associació per a la Promoció del Transport Públic, Ecologistes en Acció de Catalunya, Eixample Respira, Bicicleta Club de Catalunya, la Xarxa per la Justícia Climàtica, Catalunya Camina i l'Associació de Prevenció d'Accidents de Trànsit.

'Barcelona'22' recorda, tant l'eslògan com la presentació gràfica, als Jocs Olímpics del '92. En la presentació de la iniciativa, aquest dimarts a la plaça de Sant Jaume, María García, d'Ecologistes en Acció, ha afirmat que amb aquesta referència volen "donar la volta" a les polítiques de "grans projectes i inversions".

Les entitats esperen reunir-se en les properes setmanes amb representants de les administracions i dels grups polítics per posar-los sobre la taula la proposta.

Reducció del trànsit



Les organitzacions apunten que Barcelona és la ciutat europea amb més densitat de vehicles i la sisena més contaminada, amb la mobilitat com la responsable del 50% dels contaminants atmosfèrics. També argumenten que actualment el peatge urbà ja funciona a 19 ciutats de vuit països europeus i en destaquen Londres, Milà o Estocolm.

Els impulsors de la proposta asseguren que els resultats d'implementar un peatge d'aquest tipus són "contundents" i han permès reduccions de fins al 30% del volum de trànsit. En el cas concret de Barcelona, les organitzacions estimen que la introducció del peatge suposaria un 21% de reducció mínim de trànsit directament.

La idea de les entitats és que sigui un peatge de gestió pública i que es destinti el 10% dels ingressos nets al sistema públic de salut per "compensar els perjudicis que la mobilitat actual genera" i la resta a un "pla de xoc" de millores del transport públic i la bicicleta per donar "alternatives als conductors que depenen del cotxe", ha exposat Guille López, d'Eixample Respira.

Millores en el transport públic diürn, nocturn i en desplaçaments a polígons

Adrià Ramírez, president de l'Associació per a la Promoció del Transport Públic, ha defensat que a la ciutat de Barcelona i als barris limítrofs on arriba el metro, l'autobús i el tramvia hi ha un "bon transport públic" i ha indicat que és d'aquesta àrea d'on provenen el 69% dels vehicles que hi circulen. Pel que fa a la resta, Ramírez ha reconegut que cal millorar el transport públic per accedir a Barcelona de "forma urgent i radical" i ha assegurat que el peatge urbà "també és la solució per a ells".

La idea de 'Barcelona'22' és que els ingressos del peatge serveixin per millorar el transport públic en tres xarxes: el diürn arreu de Catalunya; per desplaçar-se per treballar fora de Barcelona, com a polígons industrials, i el nocturn per evitar l''efecte Ventafocs' -quan arriba la nit, molts serveis s'acaben-. Les entitats també veuen un "problema tarifari" i assenyalen que, si bé el preus del transport públic a Barcelona són "adequats", a nivell català són "excessivament alts".

Exempcions de pagament



La comunicació i pagament del peatge, expliquen en la proposta, es podria efectuar amb els mecanismes públics creats a la ZBE i es podria fer o bé el pagament diari o bé pagar pel període escollit, sempre que es fes abans de les 23.59 hores del dia anterior al qual es vulgui accedir. Calculen que la recaptació seria de 370 milions d'euros anuals en ingressos nets del peatge.



A banda de l'exempció per als vehicles d'alta ocupació, també n'estarien exempts els vehicles per a persones amb mobilitat reduïda, els de serveis d'emergències i essencials, el transport públic, col·lectiu (M2 i M3) i taxis i les persones amb ingressos econòmics inferiors al doble de l'indicador públic de renda d'efectes múltiples (IPREM) vigent i que necessitin el vehicle per a l'exercici de la seva activitat professional.

El consistori estudiarà la proposta i avança que caldria un "gran acord"

La tinenta d'alcaldia d'Ecologia i Mobilitat de Barcelona, Janet Sanz, ha assegurat que estudiaran "amb detall" la proposta, però ha avançat que per tirar-la endavant caldria un "gran acord" com el de la ZBE, amb totes les administracions "a l'una", ja que es necessitarien canvis legislatius. Sanz ha remarcat que per a un eventual peatge urbà l'acord entre administracions seria "indispensable".

La tinenta d'alcaldia ha valorat que les entitats busquin solucions i que els veïns siguin "molt actius" a l'hora de reclamar les millores que necessiten.

A Herrera a COPE Catalunya hem parlat amb el president de la plataforma per la promoció del transport públic, Adrià Ramírez