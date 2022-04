Experts alerten de la falta de personal al sector turístic

El parèntesi que ha suposat el coronavirus ha obligat molts a buscar feina en sectors aliens al turisme i ara no estan disposats a canviar per un sou similar. La manca d'obra és tan aguda que aquest cap de setmana alguns hotels obriran les portes sense haver pogut completar les seves plantilles, ja per si mateix reduïdes en aquests moments de la temporada. Parlarem amb el president de l'associació d'empresaris d'hostaleria de TGN, Francesc Pintado.



- Com va la previsió per setmana Santa?



Deien que les previsions eren molt bones, rondàvem els dos dies més forts el 90 i 100% d'ocupació i durant el primer i quart el 70- 80%. Estem veient i ja prevèiem que el comportament de les reserves seria a darrera hora amb visitants de proximitat. Creiem que serà una setmana santa molt bona quant a ocupació i despesa, tant per allotjaments com per restauració.



- El turisme aquest any serà de proximitat?



És correcte al 100%, sempre ha estat així en el període de setmana santa, és turisme nacional i sobretot català, de les nostres comunitats. Estem detectant que el turisme internacional és poc, però també el tenim i, al cap i a la fi, són petits indicadors que preveuen com serà l'estiu.



- Una de les conclusions que heu tret tot els experts d'aquest sector és la falta de personal en el sector turístic. Com s'afrontarà aquesta mancança?



Des de fa temps que existeix aquesta mancança de personal en el sector turístic. Ara mateix, la situació està més complicada que mai, durant aquest primer trimestre ho hem notat molt i hem de recordar els erts i les subvencions que han rebut els treballadors. Hi ha una part que s'ha buscat la vida i ha anat a parar a altres sectors. Ens trobem que "la màquina" va agafant més velocitat i necessitarem un gran volum de treballadors i ja prevèiem que tindrem molts problemes per poder trobar treballadors per l'estiu, sobretot pels tres mesos més forts.