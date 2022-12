Existeixen aliments per evitar refredats?

L'alimentació és clau per la vida, té una influència bàsica i essencial per combatre els refredats. En el programa d'avui parlarem de quins són els aliments que ens poden ajudar a l'hivern. Parlarem amb la dietista i nutricionista, Mireia Cervera.



- Hi ha una alimentació que sigui adient per l'hivern i una altra per l'estiu?



Sí evidentment els aliments de temporada són els millors perquè la naturalesa és molt sàvia De la mateixa manera que l'estiu trobem aliments com la síndria i el cogombre que ens ajuden a refrescar-nos hidratar-nos a l'hivern també tenim aquests aliments que ens ajudaran a portar aquests nutrients per combatre el fred i les típiques malalties de l'hivern com són les grips o els refredats.



- Quins són els més adequats per la grip?



Per començar el primer de tot és cuidar-nos tot l'any que no serveix de res que ens cuidem només a l'hivern sinó que tot l'any d'aquesta manera sí que funcionaran aquests aliments a reforçar encara més aquest sistema immunitari si no no farà res. Els cítrics Com són les taronges les mandarines La magrana al kiwi tots aquests destaquen pel seu contingut en vitamina c Què és un nutrient molt especial a l'hora d'enfortir aquestes defenses està més que demostrat que ajuda a reduir la duració del refredat no a prevenir-lo però si a reduir la intensitat.



- Aquests nutrients tampoc evitant que agafem la grip.



No simplement ens ajudarà que la grip siguin molt més lleu. També hi ha altres aliments de temporada que ens poden ajudar com els probiòtics què són els aliments fermentats com és el iogurt o la kombucha ens ajudaran a cuidar aquesta microbiòtica intestinal que té com a funció estimular les defenses.



- La dieta mediterrània es seria adient per l'hivern?



Si, a més a més és molt rica en greixos saludables, en carbohidrats complexos, és a dir, aquests que són molt més nutritius. També ens aporta cinc i seleni necessari per a les nostres defenses. Hem d'evitar els refinats i processats.