Ets addicte a la feina?

L'addicció al treball s'ha convertit en un fenomen cada vegada més comú en la nostra societat actual encara que sembli inversemblant que una persona pugui estar "enganxada" a la seva feina per molt que li agradi.

Els treballadors de tot el món semblen estar treballant més hores i lluitant per trobar un equilibri adequat entre la seva vida laboral i personal. Però quan parlem d'addicció al treball no estem parlant d'aquella feina que t'agrada, que també, si no de la que t'esclavitza i no pots deixar... fins i tot la que t'agrada.

Tú sospites que ets workahòlic?. Jo cada minut.

El test per saber si ets workahòlic

Hi ha moltes proves per determinar ràpidament si tens un problema. Aquí hi ha deu preguntes que pots fer-te per a determinar si ets addicte al treball:

1- Paso la major part del temps pensant en el treball fins i tot quan no estic en l'oficina?

2- He renunciat a activitats socials, entreteniments o temps amb la família per a treballar més?

3- Tinc dificultats per a desconnectar del treball i relaxar-me en el meu temps lliure?

4- Treballo molt més del que m'exigeix el meu treball i sovint treballo hores extres?

5- He experimentat problemes de salut física o mental a causa del treball excessiu?

6- He descurat altres àrees importants de la meva vida, com la meva salut, relacions o responsabilitats personals, a causa del treball?

7- Em sento ansiós o inquiet quan no estic treballant?

8- Sento una necessitat constant d'estar treballant, fins i tot quan no tinc una tasca específica per fer?

9- Sento que la meva autoestima i sentit d'identitat estan lligats al meu treball i èxit laboral?

10- He tingut problemes amb l'autoregulació i el control dels límits de temps en el treball?





Si has respost afirmativament a diverses d'aquestes preguntes, és possible que estiguis experimentant símptomes d'addicció al treball. En tal cas, pot ser útil buscar ajuda d'un professional de la salut mental per a abordar aquest problema.

A Herrera a COPE Catalunya hem parlat del tema amb el psicòleg i membre de la Secció de Psicologia de les organitzacions i el Treball del Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya, doctor Xavier Montero.

Per què ha augmentat l'addicció al treball en les últimes dècades?

Hi ha diverses raons per les quals ha augmentat l'addicció al treball. En primer lloc, la tecnologia ha fet que sigui més fàcil treballar en qualsevol lloc i en qualsevol moment. Els telèfons intel·ligents, les tauletes i els portàtils ens permeten portar el nostre treball a casa o fins i tot treballar des de casa, cosa que significa que moltes persones estan treballant més hores del que solien fer-ho. L'addicció a la feina té una paraula, anglesa com no, que la defineix. Workaholic.

En segon lloc, la competència en el lloc de treball és més intensa que mai. Molts treballadors temen perdre el seu treball i senten que necessiten treballar més dur que mai per a mantenir-se a l'avantguarda i ser productius. A més, la globalització ha fet que la competència sigui més feroç, cosa que significa que les empreses necessiten treballar més dur per a mantenir-se en el cim.

En tercer lloc, la cultura empresarial ha canviat. Moltes empreses ara fomenten una cultura de treball dur i sacrifici personal per a aconseguir l'èxit. Les hores extres i els caps de setmana de treball s'han convertit en la norma en moltes empreses, i els treballadors se senten pressionats per a seguir aquest exemple per a ser considerats "dedicats" i "productius".

L'addicció al treball també pot ser el resultat d'un desig d'èxit personal. Moltes persones veuen l'èxit com alguna cosa que només es pot aconseguir a través del treball dur i la dedicació constant, la qual cosa porta a alguns a treballar sense descans a la recerca de la perfecció.

Des de la pandèmia el percentatge d'addictes a la feina ha pujat considerablement. El confinament no ajuda i hem de parar cinc minuts a reflexionar sobre la qualitat de les hores treballades i no de la quantitat d'hores treballades.