Un estudi conclou que glopejar amb col·lutoris és eficaç en la prevenció contra la covid

Glopejar durant un minut amb col·lutoris que tenen clorur cetilpiridini redueix la quantitat de covid-19 que hi ha a la saliva de les persones contagiades. Ho diu l’assaig clínic, que ha liderat la Fundació Lluita contra les Infeccions.

La investigació confirma que quan es glopeja col·lutori, una de les substàncies que porta, el clorur de cetilpiridini, trenca la membrana del virus i fa que perdi la seva capacitat infecciosa ja que amb la membrana destruïda el virus no pot penetrar a les cèl·lules. Per tant, les glopejades bucals amb CPC al 0,07 % podrien ser, segons aquest assaig, una eina de prevenció eficaç contra la infecció del coronavirus. Aquest estudi és el resultat d’un assaig clínic aleatoritzat i controlat amb placebo, que es va portar a cap a 19 centres d’atenció primària de l’àrea Metropolitana Nord de Catalunya el 2021.

Tot i que l’estudi l’ha liderat la Fundació Lluita, també hi han col·laborat l’Institut de Recerca de la Sida IrsiCaixa, la Gerència Territorial Metropolitana Nord de l’Institut Català de la Salut (ICS) i el DENTAID Research Center.

L’atenció primària, clau en la investigació

La doctoraNúria Prat, directora d’Atenció Primària de l’àrea Metropolitana Nord de l’Institut Català de Salut, ha destacat el paper de l’atenció primària en investigacions d’aquest tipus; el fet de tenir accés directe a un gran volum de població, així com el treball conjunt de professionals de medicina de família, infermeria i odontologia dels centres d’atenció primària que, segons ella, “ha permès fer el treball de camp necessari per dur a terme l’estudi”.

A més, un informe recent de l’Organització Mundial de la Salut (OMS) posa l’èmfasi en el paper important que juga la prevenció i la cura de la cavitat bucal en una bona salut general, i l’estreta relació existent amb les malalties cardiovasculars i la diabetis, entre d’altres. “Els resultats d’aquest estudi ens permeten confirmar que la clara relació entre la cavitat bucal i la covid-19 ja demostrada anteriorment, pot aportar també una possible via per evitar la seva disseminació”