Un estudi, amb participació de la VH, demostra que la Covid-19 augmenta el risc de complicacions a l'embaràs

La ciència va descobrint cada vegada més com funciona la covid-19, però principalment com ens afecta. L'altra gran part és com ens afecten els símptomes en el nostre cos per poder trobar medicaments que lluitin contra aquests símptomes. Un estudi internacional amb la participació de l'Hospital de la vall d'Hebron demostra que la covid-19 augmenta el risc de complicacions durant l'embaràs. Parlarem amb la doctora Nerea Maiz especialista del servei d'obstetrícia i investigadora de la vall d'Hebron.

-Ja tenim una conclusió de com afecta la covid-19 a les embarassades?

Així és, el principi de la pandèmia desconeixíem els efectes que podia tenir la covid-19 en un embaràs, després van començar a sorgir uns estudis que indicaven que podia augmentar certs riscos. El que ens va portar aquest estudi és el fet de veure que efectivament, totes les complicacions que han ocorregut en un embaràs, es veuen incrementades en un 50%.

-Quines complicacions són les que s'observen?

Les que més augmenten són les relacionades amb la hipertensió de l'embaràs i la prematuritat provocada. També hem observat que creix el risc d'hospitalitzacions en dones embarassades i ingressos en UCI.

-Hi ha solucions per lluitar contra això?

No existeix cap medicament que pugui prevenir aquesta situació, de moment recomanem que les dones embarassades segueixin totes les normes de prevenció que coneixem i que no es relaxin amb les mascaretes, distàncies socials, però tan elles com les persones del seu voltant.

-És bo que es vacunin?

S'ha d'individualitzar cada cas, encara ens falten dades sobre la seguretat de la vacuna durant l'embaràs. Les dades preliminars que comencen a sortir publicades, sembla que no troben riscos a les embarassades, però són encara molt preliminars com per poder fer una recomanació generalitzada.