L estiu,una època de detecció i augment dels transtorns de conducta alimentària

L’arribada de l’estiu és un moment esperat per tots, però per aquelles persones que pateixen un Trastorn de la Conducta Alimentaria pot arribar a ser un moment temut. Montserrat Guarda,coordinadora de l unitat de transtorns de la conducta alimentària d’Ita Argentona, explica que “a l’estiu hi ha una major exposició del cos a la vista dels altres, en una persona insatisfeta amb el seu cos, en major o menor mesura, això li causarà temor". Els estereotips socials d’haver d’estar “a punt” per l’estiu, l’inici de moltes dietes quan l’estiu s’apropa no ajuda a les persones amb un TCA, ja que contribueixen a estar molt més focalitzades en el seu cos. Tot això, acompanyat d’altres factors poden ser un motiu desencadenant en l’inici d’un trastorn alimentari”. Fundació FITA assenyala que a l’estiu les consultes de TCA augmenten un 25%. L’INE assenyala que un 3,54% de les dones d’edat adulta tenen un pes insuficient, percentatge que es veu incrementat fins al 14% en menors. Tot i que el pes és un dels indicadors més fàcils de detectar, hi ha altres dificultats que al ser menys “visibles” poden passar desapercebudes. Guard asenyala que “la falta d’estructura, horaris i activitats preestablertes són a vegades situacions difícils de gestionar per les persones que pateixen un TCA. Tenir la necessitat d’estar contínuament realitzant activitats útils pot suposar un problema per les persones amb un perfil perfeccionista i autoexigent en època estival”.

L’estiu pot servir per poder detectar a casa que algú proper a nosaltres està patint un TCA.

Canvis en la dieta, en la seva rutina d’esport, preocupació excessiva per la seva imatge, no voler fer plans que impliquin anar a la platja o piscina, evitar menjar en família; són alguns indicadors que poden assenyalar un TCA. Els TCA són greus malalties mentals que afecten la salut física i psicològica del pacient que els pateix. A Catalunya, 28.000 joves pateixen anorèxia i bulímia. El model de tractament Ita consisteix en un model integral que aborda tots els àmbits afectats per la malaltia; a més a més de recuperar el pes, el tractament va més enllà i vol incidir en tots aquells factors psicològics que hi ha darrere de la malaltia. L’equip terapèutic d’Ita dels centres especialitzats en aquesta patologia treballen amb els pacients l’àmbit psicològic, social, familiar i nutricional per aconseguir una recuperació total. Aquest tipus d’estratègia de tractament mostra una millora molt significativa tant pels símptomes alimentaris com pel malestar psicològic subjacent a aquests símptomes, segons l’estudi científic ITAMITED d’Ita amb la Universitat de Barcelona i la Universitat de Sheffield on es prova l’eficàcia del model de tractament del grup. Els resultats de l’estudi demostren el benefici de les estratègies assistencials interdisciplinaris, no només centrades en els símptomes sinó en el malestar psicològic associat i que asseguren la continuïtat assistencial que requereixen aquestes complexes malalties.