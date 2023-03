Estat d'excepcionalitat per sequera. Com podem estalviar aigua?

El Govern de la Generalitat ha avaluat avui la situació de la sequera a Catalunya, després d'una nova reunió de la Comissió Interdepartamental de Sequera (integrada pels departaments de Presidència, Acció Climàtica, Interior, Empresa i Treball i Salut) i de constatar que continua el descens de les reserves, després de 25 mesos sense pluges abundants a les capçaleres dels rius.

En la Comissió s’ha abordat la proposta d’activar noves mesures i reforçar la coordinació des de tots els àmbits implicats. En aquest sentit, es preveu que demà, 1 de març, el Consell d’Administració de l’ACA aprovi l’activació de la fase d’excepcionalitat del sistema Ter-Llobregat i de l'aqüífer del Fluvià Muga, que entrarà en vigor un cop s’hagi publicat al DOGC (previsiblement abans de 48 hores).

Què implica aquesta mesura?

Aquest canvi d’escenari comportarà que, de les 18 zones en les quals està dividit el territori de les conques internes, dues unitats seguiran en situació de normalitat, tres en prealerta, nou en alerta i quatre en excepcionalitat. Per tant, seran 224 municipis en situació d’excepcionalitat, de 15 comarques, i prop de 6 milions d'habitants.

L’entrada en l’escenari d’excepcionalitat suposa un pas més en la reducció d’aigua en alguns usos, com la reducció del 40% de l’aigua per a usos agrícoles, la reducció del 15% per a usos industrials, la reducció de l’aigua per a usos lúdics (15% en usos assimilables i 50% en reg) i la prohibició del reg de zones verdes, tant públiques com privades (només es permetrà l’aigua per mantenir viu l’arbrat i fent-ho gota a gota o amb regadores). Així mateix, es prohibeix la neteja de carrers amb aigua potable.

També hi ha una reducció de la dotació d’aigua mitjana per habitant i dia. Si en l’escenari d’alerta era de 250 litres per habitant i dia, en excepcionalitat passa als 230 litres per habitant i dia.

Es pren aquesta mesura pel risc de desabastament i perquè ens apropem a la primavera amb un volum de reserves molt baix (27%) i sense que s’hagin recuperat, a causa de la falta de pluges.

A Herrera a COPE Catalunya hem parlat amb el catedràtic emèrit d'ecologia de la UB, Narcís Prat.

Com podem estalviar aigua a casa?

-Repara qualsevol fugida d'aigua en la teva llar. Les fugides d'aigua poden malgastar una quantitat significativa d'aigua amb el temps, per la qual cosa és important detectar i reparar qualsevol fugida tan aviat com sigui possible.

-Instal·la dispositius d'estalvi d'aigua en les teves aixetes i dutxes. Aquests dispositius poden reduir el flux d'aigua sense afectar la qualitat de la dutxa o la neteja dels plats.

-Utilitza el rentaplats i la rentadora de manera eficient. Espera fins que tinguis una càrrega completa abans de rentar la roba o els plats per a maximitzar l'ús de l'aigua.

-No deixis córrer l'aigua mentre et raspalles les dents o t'afaites. Usa un got d'aigua per a esbandir-te la boca o la navalla en lloc de deixar que corri l'aigua.

-Recull aigua de pluja per a regar les teves plantes i jardí. Utilitza un barril de pluja o una cubeta per a recol·lectar l'aigua de pluja i utilitzar-la en lloc d'aigua potable per a regar les teves plantes.

-Rega les teves plantes i jardí primerenc en el matí o al final del dia. Evita regar durant el dia quan el sol està al punt més alt, ja que gran part de l'aigua s'evaporarà abans que arribi a les arrels de les plantes.

-Reutilitza l'aigua en la mesura que sigui possible. Per exemple, pots reutilitzar l'aigua que utilitzes per a cuinar les verdures per a regar les teves plantes.

-Utilitza una escombra en lloc d'una mànega per a netejar l'exterior de la teva casa o el garatge. Això evitarà l'ús innecessari d'aigua.





En seguir aquestes mesures, pots estalviar una quantitat significativa d'aigua en la teva llar i fer la teva part per a preservar aquest recurs vital.