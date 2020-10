Estàn obligades les empreses a fer teletreball durant la pandèmia?

Les empreses estan obligades a "promoure" el teletreball. Aquest és l'aclariment del govern després d'un inici de setmana amb declaracions creuades de les conselleries sobre l'obligatorietat del treball a distància. Avui a Herrera a Cope Catalunya i Andorra ha acabat d'aclarir el tema pel sindicat CCOO que forma part del Consell de Relacions Laborals. Ha estat Cristina Torre ,secretaria Acció CCOO a Catalunya. Segons la resolució de 15 d'octubre referida al teletreball diu: "Promoure les mesures organitzatives i tècniques que permetin limitar al màxim la mobilitat de persones treballadores, prioritzant el treball a distància, el teletreball, les reunions telemàtiques, o bé altres mesures quan la mobilitat és imprescindible, com horaris d'entrada i sortida esglaonats, flexibilitat horària, o similars".

Una resolució que aquest dilluns al vespre va refermar el Consell de Relacions Laborals, format per la Generalitat i CCOO, UGT, FOMENT i PIMEC, davant de la constatació del govern que les mesures aplicades el 16 d'octubre tenien una "baixa" aplicació. Les empreses han de permetre als empleats treballar a distància, i, si no ho fan, s'exposen a sancions, va dir publicament el conseller de Treball de la Generalitat. Les empreses poden ser sancionades a través de la llei de salut pública, que regula el règim sancionador d'incompliment de mesures per prevenir la Covid, tot i que no fa esment específic a la feina a distància. Si no poden aplicar el teletreball, ja sigui perquè la feina en qüestió no ho permet, o bé perquè les circumstàncies econòmiques de l'empresa ho impedeixen, han de promoure mesures alternatives com la flexibilitat horària o entrades i sortides esglaonades.Un comunicat de la Generalitat i agents socials recorda l'obligació de facilitar el teletreball . Més enllà de la descoordinació en el govern, els agents socials no es posen d'acord sobre què van acordar al Consell de Relacions Laborals. Des de Foment del Treball es rebutja que se n'acordés l'obligatorietat, mentre que des de Comissions Obreres s'afirma que sí que es va fer. La secretària d'Acció Sindical de CCOO, Cristina Torre, assegura que aquest dilluns van pactar amb patronal i govern l'obligació del teletreball a les empreses.