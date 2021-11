Estan garantides les pensions?

Hi haurà pensions en un futur? Què significa per al sistema el pla Escrivá? Què ocorre en comptabilitzar més anys laborables cotitzats?. A Herrera a COPE Catalunya hem parlat amb el catedràtic de dret del treball i la seguretat social i, a més, director de la càtedra d'immigració, drets i ciutadania de la Universitat de Girona, Ferran Camas (àudio).

Mig miler de persones es van manifestar el passat dissabte pel centre de Barcelona en defensa d'unes pensions públiques i sense retallades. La manifestació ha començat a la plaça Catalunya i ha acabat a Sant Jaume.

En el seu manifest, entitats com la Marea Pensionista i altres plataformes i moviments han demanat que no s'aprovi el projecte de llei de reforma de pensions. "La música i la cançó que escoltem només parla de noves retallades: no només es consoliden els actualment vigents, sinó que assistim a una cascada d'altres de nous que, de confirmar-se, deixen pàl·lids els de la reforma del 2013", es queixen.

En aquest sentit, consideren "inacceptable" que Podem hagi retirat les seves dues esmenes, "com ho és tot el projecte de llei". "Un cop més, les promeses es queden en paraules que s'emporta el vent en benefici dels de sempre", ha constatat.

Per tot plegat, demanen retirar el projecte de reforma "empobriment i privatització" de les pensions o bé que els diputats el rebutgin. També volen que als pressupostos de l'Estat per al proper any s'inclogui revalorar les pensions en funció de l'increment interanual de l'IPC i equiparar les pensions mínimes a un salari mínim interprofessional equiparable al 60% del salari mitjà, segons recomana la Carta Social Europea.

Finalment, exigeixen garantir el sistema públic de pensions a través d'un nou projecte que reculli les reivindicacions del carrer.

Mentrestant. el ministre de Seguretat Social, José Luis Escrivá, ha negat que Brussel·les ordeni a Espanya estendre el període de càlcul de les pensions. "No hi ha res de nou. Tot això és una confusió", ha afirmat Escrivá després que es fes públic el document tècnic que fixa les condicions pactades amb la Comissió Europea perquè l'Estat pugui sol·licitar els fons europeus.

En un apartat del document, s'inclou una reforma que ha d'estar enllestida a finals de 2022 que parla de "l'extensió" del període de càlcul de les pensions. Escrivá ha argumentat que l'apartat "resumeix en una frase" una proposta del govern espanyol per fer el sistema "més equitatiu" i que està explicada en el component 30 del pla de recuperació.

"Aquest sistema no està pensat per reduir despesa en pensions en cap cas, si no per millorar la situació de persones per a les quals els últims anys de cotització no són els millors".