Estàlvia energia el canvi horari?

Un any més arriba el canvi d'horari, es realitzarà la matinada del dissabte al diumenge, a les tres seran les dues. Molts pensen què es tracta d'un fet molt antic i que no té massa sentit, de fet, amb moltes persones amb les quals hem parlat creuen que la incidència física és mínima i l'excusa que es va posar en el seu dia en aquest canvi d'horari era l'estalvi energètic. Per abordar aquest tema parlarem amb el professor d'empresa i economia de la UAO CEU, RamónAlfonso.



- Com a concepte d'estalvi energètic, encara té sentit?



En el moment que es va fer el canvi d'horari tenia molt de sentit si pensem que en una gran part d'Europa es treballa amb horaris diferents, a la tarda ja estan a casa i també comencen i la seva jornada molt més aviat, però la raó principal és que moltíssimes fàbriques tenien molta més activitat durant les primeres hores del dia i durant la matinada si ho comparem amb les tardes, però aquí hem de separar molt bé la zona del nord d'Europa i el tipus d'horaris que tenen, són molt diferents dels nostres horaris. Històricament, tenia molt sentit quan la gran massa d'indústries que tenien tendència de realitzar els seus horaris durant la matinada, matí i primera hora de la tarda, potser en un món com el nostre en el qual hi ha més diversificació o més indústries que s'han deslocalitzat potser té menys incidència que la que teníem Fa 20 o 30 anys o fins i tot cinquanta anys enrere.



- El projecte de posar uns horaris en funció del lloc d'Europa on estiguem es va proposar abans de la pandèmia i semblava que anava cap endavant d'una manera seriosa, però va arribar la pandèmia i es va paralitzar.



Diria que aquí hi ha dos temes per destacar, un seria que els humans som de costums, és a dir, un cop s'ha pres una decisió amb la qual portes més de 30 anys practicant, és difícil canviar-ho i la segona, Espanya és dels països d'Europa on els seus horaris comercials van molt més tard que d'altres i, per tant, s'haurien d'ajustar per estar alineats amb altres països d'Europa.