Estafa en criptomonedes a 17.000 espanyols

Abordem l'actualitat policial de la setmana amb la portaveu del sindicat SAP-FEPOLde Mossos d'Esquadra, Imma Viudes.



- Una xarxa de teleoperadors estafa a 17.000 espanyols en criptomonedes.



Sí, tot això ha transcendit gràcies a una roda de premsa i hem de felicitar a la guàrdia civil i els Mossos d'Esquadra per aquesta operació que abasta l'àmbit Europeu. Les detencions les vam fer a Albània, però encara estem buscant a persones fugides i una d'elles seria un alt càrrec del govern d'Alemanya. Aquest grup estava perfectament organitzat i cooperava en l'àmbit internacional a diversos països. Tenia un benefici de 400 € per minut, una gran estafa. Els estafadors estaven treballant en grups de treball de call centers amb persones que eren formades en economia, per tant, parlaven d'una manera molt tècnica. El modus operandi era bastant concret, el que feien era operar a través de webs que semblaven molt professionals on hi havia els teleoperadors que eren com els brokers i el que feien era manipular a les víctimes. La mateixa xarxa també es feien passar per advocats i s'oferien als afectats per recuperar els seus diners. Era una xarxa molt professional amb 15 call centers que ja han quedat desmantellats.



- Parlant de xifres aquesta organització havia acumulat 2.400 milions d'euros.



Si, estem contents i tot ha estat gràcies a la col·laboració entre policies, ha donat aquest bon resultat. Recomanem que la gent no es confiï de les trucades que provenen de call centers de qualsevol mena, ni tan sols si et diuen que és una empresa molt coneguda i que mai donin cap dada personal a través del telèfon.