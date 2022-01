Esplugues serà la primera ciutat que posarà a prova un vehicle autònom de lliurament de mercaderia a domicili

Els vehicles intel·ligents han arribat a Esplugues del Llobregat. La ciutat serà la primera què posarà a prova un prototip de vehicle autònom del lliurament de mercaderia a domicili. Països com Espanya Alemanya i Hongria acolliran les tres ciutats on es posarà en pràctica aquest robot creat i dissenyat per la universitat UPC. L'objectiu del projecte ADD és analitzar com els dispositius de lliurament autònoms poden millorar la distribució urbana de béns en el seu conjunt, quantificar els impactes potencials i fer proves en entorns reals de ciutat. S’estima que els costos de l’última milla (l’últim tram de la cadena de subministrament entre el centre de distribució i el client final) representen fins a un 40% dels costos totals de transport o més del 20 % de la pol·lució a les ciutats. Parlarem amb l'alcaldessa d'Esplugues del Llobregat, Pilar Díaz.



- Esplugues serà la ciutat on es farà l'assaig del futur del repartiment de les mercaderies.



Serà la primera a tota Europa i estem molt orgullosos a la ciutat de poder participar en aquest prototip i en aquest projecte internacional innovador. Nosaltres fa molt de temps que treballem a favor de la innovació i la tecnologia, ja que ens pot fer la vida molt més fàcil i està demostrat durant la pandèmia.



- Quin serà l'objectiu d'aquest robot?



El seu paper és repartir i mercaderies, però a més a més, contribuir a la lluita contra l'emergència climàtica que estem patint actualment. Aquest robot ens permetrà repartir aquestes mercaderies d'una manera molt autònoma i també guanyar eficiència en la part logística.



- Quan comença la prova pilot?

Estarà cap al mes de juny , de fet ja ens hem començat a reunir, ja que estem parlant d'un prototipus dissenyat des de fa molt de temps per un equip de la universitat politècnica de Catalunya, això no obstant, també hem fet una recerca sobre la mobilitat que es diu CARNET i té la participació de socis industrials com són SEAT i Volkswagen.