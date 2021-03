Espectacular persecució dels Mossos d'Esquadra amb helicòpter a Collserola

Com cada dimecres farem un repàs de les notícies d'aquesta setmana amb la portaveu del sindicat SAP-FEPOL de mossos, Imma Viudes.

La primera de les notícies sembla de pel·lícula, es tracta d'una persecució dels mossos d'Esquadra a Collserola amb helicòpter inclòs.

Això va passar a la zona de Sant Cugat el passat dijous a la nit, dues persones van escapant d'un control de la policia local, no van fer cas a les indicacions llavors van iniciar una fugida en cotxe entre l'Ametlla del Vallès fins al bosc de Collserola. Van anar per la C-17 i la persecució es va allargar una bona estona, de fet van fugir a peu per la zona de les planes. Els mossos van activar l'helicòpter policial que té una càmera tèrmica per detectar la presència de cossos vius amb moviment en zones boscoses i finalment van ser localitzades. Ara s'està investigant perquè van fugir el control i d'aquesta manera.

Parlem ara de l'operatiu policial que es va desplegar ahir a Figueres i a santa Coloma de Farners contra el tràfic d'éssers humans.

Per part de la policia nacional com els mossos d'Esquadra es van fer diferents registres i tot apunta al fet que es dedicaven a traficar amb dones amb la finalitat d'explotar-les sexualment i també s'està mirant si hi havia tràfic de drogues. Ahir hi havia dues persones detingudes i seguirem investigant per saber si després de registres immobles de l'Empordà troben indicis de més persones.

Tres homes han estat detingut per fer-se passar per repartidors i robar a Catalunya.​

El que feien en aquest cas era triar empreses que tenien un gran volum de feina de repartiment, miraven que les portes dels magatzems estiguessin obertes amb fàcil accés i calcaven la furgoneta corporativa de l'empresa i per fer-se passar per treballadors.