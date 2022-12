Espanya demanarà un test negatiu o vacunació completa a tothom qui vingui de la Xina

Espanya demanarà un test de covid-19 negatiu o la pauta completa de vacunació als passatgers procedents de la Xina. Ho ha anunciat aquest divendres al matí la ministra de Sanitat, Carolina Darias, davant l'increment de casos al país asiàtic.





La importància de la dosi de record

Sanitat argumenta que el principal risc de l'expansió de casos a la Xina és l'aparició de noves variants. Carolina Darias ha explicat que estan augmentant la vigilància i que, conjuntament amb els països de la Unió Europea, han demanat "informació exhaustiva" a les autoritats xineses."Incrementarem la vigilància i la seqüenciació perquè cal tenir més informació sobre possibles noves variants, tot i tenir una elevada immunitat de la població"

Sanitat destaca la importància de continuar vacunant-se contra la covid, i aconsella a qui no hagi completat la pauta vacunal que ho faci.

Darias insisteix, especialment entre les persones més vulnerables, a protegir-se amb la segona dosi de record i amb vacunes adaptades de variants que abastin tota la variabilitat fins ara reconeguda del virus causant de la pandèmia.



Coordinació europea contra la covid

Aquest dijous, hi va haver una reunió d'urgència a Brussel·les que ha aplegat els 27 ministres de Sanitat dels països membres de la Unió Europea de cara a engegar mesures consensuades de control pandèmic.

En el conclave dels responsables de Salut dels països membres, Espanya ha remarcat la importància de continuar treballant coordinadament en l'àmbit de polítiques sanitàries dins del marc de la Unió Europea.









Darias ha detallat que s'activarà un dispositiu per fer testos d'antígens als aeroports als passatgers de vols amb origen a la Xina, i ha apuntat que les mesures es posaran en marxa abans que s'acabi el tancament de fronteres a la Xina, previst pel 8 de gener.

No ha concretat la data, però ha destacat que és necessari que entrin en vigor abans que es produeixi un increment de l'arribada de vols. Darias ha argumentat que cal adoptar aquestes mesures per "anticipar-se" i garantir que l'Estat continua amb una "situació d'estabilitat" en l'evolució de casos de coronavirus.

La ministra també ha explicat que el govern espanyol demanarà a la Unió Europea reclamar el certificat covid als viatgers que vinguin de la Xina.

Pel que fa a les vacunes, Darias ha aclarit que cal la pauta completa de qualsevol vacuna aprovada per l'OMS. Això inclou les vacunes xineses, l'eficàcia de les quals s'ha posat en dubte per a noves variants com l'òmicron.