Detenen a un home i una dona que realitzaven estafes bancàries a la zona el Maresme

Com cada setmana farem un repàs a l'actualitat policial de la mà de la portaveu del sindicat SAP-FEPOL de mossos d'esquadra, Imma Viudes.



- Els Mossos d'Esquadra han detingut a un home i una dona per estafes bancàries a la zona del Maresme.



Sí la creativitat no té límits, en aquest cas parlem d'un home i una dona de 37 i 43 anys respectivament, que es feien passar per personal que treballava els ajuntaments i feien veure que volien recaptar impostos. Se'ls acusa d'onze delictes, aquesta investigació es va iniciar el 18 de novembre després de trobar diversos casos vinculats al Maresme i la zona metropolitana. El que feien era trucar a comerços passant-se per treballadors de l'ajuntament, parlaven amb els responsables dels comerços i sol·licitaven pagaments d'impostos com poden ser les taxes d'escombraries, i si no es feia efectiu el pagament al moment, pressionaven a les víctimes amb un recàrrec de cobrament, per tant, havia de fer-se al moment. Quan les víctimes realitzaven l'ingrés rebien una trucada dient que no sabia fet bé i que s'havia de tornar a realitzar i d'aquesta manera van aconseguir fer aquestes 11 estafes bancàries amb un import d'uns 12.000 euros. Els investigadors van poder identificar aquests presumptes estafadors i es van poder detenir,moltes felicitats als nostres companys per aquest dispositiu.



- Recordem que el pagament de les multes és una qüestió telemàtica a través de la web de l'Ajuntament o també es pot efectuar aquest pagament a través dels caixers.



Els estafadors i estafadores sempre juguen amb aquesta mena d'estafes i sempre hi ha un nexe comú que són les preses, és a dir, s'han de fer les coses del moment. La víctima no té temps a pensar, no té a veure amb l'edat senzillament ens agafen amb la guàrdia baixa. El que hem de tenir en compte en una estafa que ningú és aliè, a tothom li pot passar, fins i tot els cossos de seguretat poden ser víctimes.