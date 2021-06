Espai Mossos d'Esquadra. L'engany de “la mimosa”.

Com cada dimecres parlem de l'activitat policial en el nostre espai de Mossos d'Esquadra amb l'Imma Viudes, portaveu del sindicat SAP-FEPOL.

-Per què demana SAP-FEPOL el tancament del laboratori de la policia científica de la regió policial central?

És la dependència dels nostres companys de la policia científica i evidentment quan fem visites a les comissaries anem detectant deficiències que podem trobar. Quan són qüestions que afecten la salut dels nostres companys i companyes ens plantem. Es va fer una visita el passat 20 de maig, vam trobar una sortida de gasos inacceptable, una il·luminació deficient, un espai on treballar molt reduït i una ventilació insuficient. Evidentment els nostres companys no poden desenvolupar la seva feina d'una manera normalitzada.

Aquests gasos que surten del laboratori es poden estendre per la comissaria. L'administració sabia que havia d'actuar perquè se'ls va avisar l'any 2019 i com no van fer absolutament res, hem demanat el seu tancament fins que compleixi la normativa química i es garanteixi la salut de les persones que estan treballant allà.

-Els mossos han desarticulat el grup criminal que utilitzava per robar el mètode "mimosa". En què consisteix aquest mètode?

Té diversos noms, se li diu la mimosa, "Teletubbie" o "Zalamera", és el mateix sistema que s'utilitza per guanyar-se la confiança de la víctima i així abraçar-la per robar-li els objectes que porti al cos com per exemple un rellotge. Normalment ho realitzen els clans familiars o bandes organitzades que ja tenen antecedents en altres països.