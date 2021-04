Com cada dimecres tenim el nostre espai dels Mossos d'Esquadra amb l'Imma Vvives.

-Hem d'aplaudir l'actuació de la policia en un control del Bages on ha interceptat a quatre persones amb ordre de detenció.

Ha estat una actuació molt rellevant, això va passar la setmana passada amb un control preventiu de mobilitat on els companys de Manresa van detectar un cotxe que era sospitós. En aquell moment quan van veure alguna cosa que no els hi va quadrar i el discurs dels integrants del vehicle tenia moltes incoherències, tot seguit van considerar que el seu vehicle era d'interès policial. Vam fer unes investigacions i en aquell moment els companys descobreixen que tres d'aquests integrants del vehicle tenien ordres d'altres cossos policials i també dels jutjats de la zona central d'Espanya. Van adreçar aquesta gent a la comissaria per fer unes gestions i un cop allà se n'adonen que també tenien nou ordres de detenció pendents de diferents punts del país. En aquell moment ens vam adonar que venien a Catalunya a dur a terme les mateixes activitats delictives i que eren de tota mena. Vam anar tirant el fil amb els companys d'altres cossos i vam veure que aquests senyors estaven relacionats amb robatoris de tota mena.

-És possible que hi hagin retallades a la neteja i desinfecció de les comissaries dels mossos d'Esquadra?

Sí, a les comissaries s'ha reduït el nombre d'hores de neteja i desinfecció. El que volem és que es faci marxa enrere perquè creiem que ara mateix és absolutament indiscutible tant aquí com a qualsevol altre lloc de treball. Demanarem les explicacions oportunes i arribarem on faci falta.

-D'ençà que va esclatar aquest malson de la pandèmia ha pujat exponencial ment la compra per internet i els més llestos s'aprofiten per intentar estafar-nos. Els mossos han detingut a un home que venia obres d'art falses per internet.

El que feia era imprimir part de l'obra falsa i després la companyia va d'un certificat d'autenticitat falsificat i totes les obres es venien com originals. Aquest home estat detingut per un delicte d'estafa i contra la propietat intel·lectual. El que feia era imprimir obres d'artistes que imprimia botigues i després les acabava de falsificar posant elements perquè semblessin més originals.