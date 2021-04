Espai dels mossos d'esquadra

Com cada dimecres tenim el nostre espai de mossos d'Esquadra amb l'Imma Vives.

-En què consisteix el protocol del foam?

És un protocol que ja hi era i ara s'ha fet públic. El que no entenem és el perquè de fer-se ara, creiem que pot ser per una qüestió política i per pressions per part d'associacions. No ens oposem al fet que hi hagi transparència, però sí que qüestionem el moment i la manera en com s'ha publicat.

-Abans aquesta publicació es podia conèixer com era el protocol?

No, són protocols d'actuacions de les forces i cossos de seguretat i que normalment no es fan públics. En el moment que la ciutadania es quedi trenqui-la per una mala praxi, que ningú es preocupi perquè el jutge demanarà el protocol.

-Que opines sobre la polèmica de la vacunació dels cossos de seguretat estatals a Catalunya que finalment ho farà l'estat.

No tenim informació sobre aquest tema, l'únic que podem fer és celebrar que els nostres companys siguin vacunats, el que no és normal és que sent del mateix col·lectiu essencial, uns professionals estiguin vacunats i uns altres no, ja sigui del departament que sigui i independentment de l'escut.

-Aquest dilluns heu inaugurat l'oficina de denúncies.

Si, està a carrer Aragó que fa cantonada amb carrer Girona de Barcelona, es tracta d'una nova comissaria conjunta amb la guàrdia urbana.