Espai dels mossos d'esquadra

Com cada dimecres tenim el nostre espai de Mossos d'Esquadra amb l'Imma Viudes.

Quina és la missió que teniu des del sindicat respecte al preacord que s'ha signat entre Esquerra republicana i CUP on suspenen l'ús de projectils de foam?

<< Com hem dit sempre amb molta prudència i amb ganes sobretot que acabi aquesta situació de no tenir un equip format per poder tractar amb d'interlocutor del departament d'interior. Estem en una situació de prudència per part de l'ordre públic com per part dels mossos. Pel que fa al preacord i caldria transcendir que estaria suspès temporalment l'ús de bales de foam, seguim dient el de sempre, nosaltres necessitem mitjans tècnics per poder garantir la distància amb la massa violenta de persones que s'estan manifestant, on ens llencen tota mena d'objectes. Sí nosaltres no tenim eines per garantir les distàncies , com seria el cas de les bales de foam, hauríem de dispersar les masses cos a cos. En el cos a cos les circumstàncies i conseqüències solen ser molt més lesives que no pas utilitzant aquests mitjans per garantir la distància entre agents i violents. Aquestes eines han d'estar acompanyades d'una garantia jurídica, perquè el company o la companya que decideixi utilitzar-la, després no hagi de patir amb la responsabilitat per fer la seva feina amb bona pràctica.>>

Aquí entrarien les càmeres?

<< Exactament, les càmeres unipersonals el que fan és dotar de garantia jurídica tant a la persona que està al carrer com a la persona que s'esta manifestant. Totes dues parts tindrien la visió objectiva d'un material que no es podria editar.>>