Epidèmia de sarna a Catalunya

Per a molts la paraula sarna pot sonar a malaltia medieval, a manca d'higiene o a pobresa extrema, però els dermatòlegs avisen de tot el contrari. La sarna ha tornat amb força, i s'ha disparat a Catalunya, fins a 20 vegades més casos que abans de la pandèmia. La cap del servei de dermatologia de l'Hospital Clínic és la Susanna Puig, que ens explica el perquè d'aquest rebrot: “És cert que no ho podem demostrar de manera científica, però sospitem que la quarentena i haver estat tancats a casa tantes hores és el que ha afavorit la propagació de la sarna. És una malaltia que ve d'un paràsit, i els primers dies que el tenim no oferim cap símptoma. Però al cap d'un temps pensem que tenim una al.lèrgia, i ens comença a suportar una picor motl gran, i quan ens gratem alliberem el paràsit i també els ous que queden al nostre entorn, i per això quan hi ha un contacte proper entre dues persones la sarna es contagia. El no poder sortir de casa ha afavorit la transmissió. No és una malaltia greu, però molt desesperant per qui la pateix. És una picor molt intensa, no pots evitar gratar-te, i a més impedeix la son i dificulta dormir. Un altre característica que ens ajuda a diagnosticar la sarna és que el pico la tenen diversos membres de la família. El tractament no és complicat, tot i que de vegades trobem complicacions, ja que només que quedi un petit ou d'aquest paràsit a la nostra pell, en una o dues setmanes podem tornar a tenir sarna. Clàssicament ho tractàvem amb tractament tópics que s'aplicaven durant tota la nit, a l'endemà aquella persona, en principi, ja no tenia el paràsit viu. Han aparegut algunes resistències a aquest tractament, i ara donem tractament via oral, anti parasitaris via oral que repetim al cap d'una setmana. I el que veiem és que comencem a tenir pacients que recauen una i altre vegada, i això ve donat per aquest confinament domiciliari, especialment en famílies que han hagut de conviure en espais molt petits”