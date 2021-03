Enxaneta, el primer nano satèl·lit per millorar la connectivitat a Catalunya

El primer nano satèl·lit de Catalunya es diu enxaneta i s'enlairarà en deu dies per millorar la connectivitat del país. Volem saber quines funcions més realitzarà aquest nano satèl·lit i per aquest motiu hem convidat al director de l'institut d'estudis de l'espai de Catalunya, el doctor Ignasi Ribes.

A què ens referim quan diem que aquest nano satèl·lit millorarà la connectivitat?

<< Estem parlant de donar servei al qual diem avui dia "internet de les coses" que de fet encara està en "desapropament encara no desplegat", és a dir, un munt d'objectes podran tenir connectivitat a internet. Té un protocol determinat que vindrà molt lligat al 5G. La idea és que en llocs remots que no hi hagi connectivitat via xarxa terrestre es connectarà via espai.>>

Ajudarà a frenar la despoblació?

<< No podem pensar que això ens donarà connectivitat de banda ampla com per veure pel·lícules o sèries, de moment només serà d'accés limitat de dades. El pas d'aquest satèl·lit per sobre de Catalunya, passarà dos cops al dia perquè pugui passar dades, però sí que permetrà accedirà a internet a llocs remots.>>

Només hi haurà un?

<< No, si un vol tenir un servei una mica més continuo, han de llençar més satèl·lits. El nostre objectiu a llarg termini és llençar una constel·lació. Volem enviar un altre a finals d'any per treure imatges de Catalunya per poder fer una bona gestió del territori. En els pròxims tres anys dintre del programa New Space de Catalunya, llençaran tres satèl·lits més de comunicacions, l'objectiu és fer una constel·lació cooperant amb altres països per una millor cobertura.>>

Quin és el paper del nano satèl·lit quan no passa per sobre de Catalunya?

<< Ara mateix no té cap activitat, però això és un negoci, si altres països necessiten aquest tipus de servei, es pot comercialitzar amb ells aprofitant que el nano satèl·lit passa per sobre d'ells.>>