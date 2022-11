Entra en funcionament l'app pública "Picmi Taxi"

Ja està en marxa la primera aplicació pública per a taxis. És Picmi Taxi, una aplicació creada entre l'Àrea Metropolitana de Barcelona i l'Institut Metropolità del Taxi. Una app per a mòbil que permetrà sol·licitar algun dels més de 10.000 taxis registrats a Barcelona.

Fins ara només els taxistes que estaven units a aplicacions privades podien sol·licitar-se pel mòbil, a partir d'ara tots els taxistes, ja siguin autònoms o que pertanyin a una flota, hauran d'estar disponibles a través d'aquesta aplicació. Ens dona més detalls el portaveu d'Élite taxi, Alberto Álvarez.

- Fa molt de temps esteu treballant en aquesta aplicació per tot el sector del taxi.



Sí, des de finals de l'any 2015 i principis del 2016 és quan vam plantejar el projecte i el van presentar a l'institut metropolità del taxi. Aquesta app és d'interès social, ja estan digitalitzades les rutes d'autobusos, metro i Bicing, només faltaven el sector del taxi en aquesta 'aplicació d'AMB mobilitat. Volíem que la nostra flota de 10.000 taxis estiguessin digitalitzats, ja que és molt important per al ciutadà. Per fi l'administració ha fet un pas molt important de cara al client, tenir-ho tot digitalitzat en la mateixa plataforma tindrà molts beneficis per tothom.



- Farà competència a altres aplicacions o tots els taxistes hauran d'utilitzar aquesta?



Nosaltres prestem un servei per l'ajuntament i en el nostre cas de l'àrea metropolitana de Barcelona i això ens determinen a certes obligacions nostre servei no hi haurà cap problema perquè hi hagi una obligació de fer servir una aplicació, ja que és d'interès general i beneficia tant a la mobilitat com a l'ocupació dels vehicles. El 70% dels serveis de l'àrea metropolitana es realitzen aixecant la mà i per exemple, si em trobo al carrer Balmes i estic buscant un taxi com un boig i no baixa cap taxi lliure, potser en el carrer de darrere estan passant una filera de taxis lliures i no els veig, d'aquesta manera, a través de l'app els tindrà geolocalitzats. El taxista sabrà que hi ha un client que està aixecant la mà digitalment o que està buscant un taxi i l'usuari localitzarà un taxi molt proper. Que tota la flota estigui digitalitzada és elevar a la màxima potència al servei del taxi.