Ens podem refiar del Black Friday immobiliari?

Un dels motius pels quals s'encenen tan aviat les llums de Nadal a ciutats com Barcelona, és el Black Friday. Va començar als Estats Units en ofertes en tecnologia, i a poc a poc s'ha anat estenent en tots els àmbits del comerç, fins i tot en el sector immobiliari. Per saber si hi ha una autèntica oferta davant d'això o si és un engany, parlarem amb el portaveu i director d'estudis de pisos.com, Ferran Font.



- És una nova novetat d'aquest any?

La realitat és que tot està envoltat en campanyes comercials. Com bé deies, el Black Friday, s'ha estès en molts sectors i òbviament les immobiliàries també aprofiten aquest entorn per comunicar-se amb els seus clients potencials i per fer alguna mena d'oferta.



- No es tracta d'un mòbil o d'un pantaló, un pis és una qüestió crucial.



Totalment d'acord, òbviament no oferiran grans descomptes sobre el pis, però sí que poden oferir serveis com a reclam, com per exemple, alguna mena de despeses incloses o també es pot jugar una miqueta altres qüestions com un pàrquing gratuït, però després s'haurà de mirar si abans del Black Friday ja s'estava oferint o no.La compra d'un habitatge serà segurament la inversió més cara que farem al llarg de la nostra vida i n qualsevol cas recomano que sigui una acció molt meditada, molt racional i sobretot saber quin és el pressupost que tenim a la nostra disposició i, per tant, no cedir en pressions puntuals com pot ser per exemple en aquest cas el Black Friday, on ens ofereixin una sèrie de despeses incloses si ho comprem en un termini curt de temps.



- En què ens hem de fixar per saber si estem davant d'una oferta autèntica?



Les taxacions sempre han de ser a través d'un professional que estigui especialitat amb el tema i que sigui una empresa regulada pel banc d'Espanya. També és molt important que s'especifiqui tot per escrit.