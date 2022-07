Ens podem permetre desaprofitar l'experiència de la gent gran?

L'economista i professor de la Universitat Abat Oliba CEU, Joaquín Solana, ha presentat recentment la seva tesi doctoral sobre "Longevitat, nous reptes i oportunitats per a l'adreça i l'emprenedoria", emmarcada dins de l'àrea del Management.





El treball de recerca, dirigit per la Dra. Carmen Ruíz Viñals, respon a les necessitats que es deriven del canvi demogràfic que s'està produint.

Aquest canvi, convertit en "tendència general que, en diferents graus, es dóna en tots els països" assegura Solana, es deu a l'augment de l'esperança de vida i la reducció de la taxa de natalitat.

"Cada ésser humà que neix avui té una probabilitat superior al 50% d'arribar als 100 anys". Aquesta dada revela la necessitat de replantejar-se els paràmetres sobre les etapes professionals, l'edat de jubilació i fins i tot el concepte mateix de jubilació.

Segons Solana, la tradicional divisió de la vida en tres etapes (educació, vida activa i jubilació) "arriba a la seva fi". "Ens endinsem en escenaris molt més complexos i enriquidors, de múltiples etapes i d'opcions més amples".

Segons observa aquest expert la discriminació per edat al món professional, que sofreixen homes i dones, però especialment aquestes últimes "està ancorada en les categories imperants".

Comú i erròniament, es creu que, si els majors es jubilen, quedarà més espai per als joves, no obstant això, i com apunta Solana, "està comprovat econométricament que a nivell macro-econòmic no és rellevant. J

ubilar abans per donar entrada als joves no és una solució per a un país. Al contrari, el retard de l'edat de jubilació és necessari no només per qüestions d'equilibri financer, sinó també "per la salut física i cognitiva de la població, ja que davant una vida que s'allarga a 100 anys, no pot afavorir-se la inactivitat a partir dels cinquanta i alguna cosa".

La societat tendeix a pensar que els majors de 50 aporten poc al panorama empresarial. No obstant això, "el nombre d'emprenedors de més edat creix".

L'últim estudi de la Kauffman Foundation per als Estats Units assenyala que el 30% dels nous emprenedors tenen més de 50 anys, dada que també corrobora un recent informe del Global Entrepreneurship Monitor sobre emprendimiento sènior.

Partint d'aquesta base, la tesi de Joaquín Solana està dedicada a la dirección d'empreses en relació a aquesta nova situació, així com a l'emprenedoria dels de més edat i la responsabilitat de la persona de mantenir-se informada i renovar-se mitjançant una formació constant (lifelong learning).

Saber aprofitar i combinar forces de treball





Solana recull en la seva tesi una sèrie de propostes que les empreses podrien i haurien de considerar, com introduir als més grans en projectes especials a temps parcial o aprofitar la seva experiència i coneixements per fer de mentors als joves amb molta preparació, però poc exposats a la realitat laboral.

D'aquesta manera, combinant correctament els actius dels més longeus amb els quals brinden les generacions més joves, l'empresa surt reforçada.

Entre les propostes per aconseguir aquesta integració, Solana assenyala la creació d'equips multi-generacionals, "en els quals no sempre el de major edat hagi de liderar".

Els joves han d'aprendre a gestionar el repte de ser capdavanters de persones amb més edat. Joaquín Solana assegura que "ja existeixen iniciatives molt meritòries de persones jubilades que assessoren en projectes empresarials", però denuncia que la legislació és restrictiva quant a compatibilitzar pensió amb activitat remunerada.

En definitiva, "la direcció de persones evolucionarà de forma inevitable", l'actitud emprenedora, a totes les edats, és una riquesa disponible que ha de conrear-se i promoure's, canviant valors i estereotips encara presents, més propers al segle XIX que al XXI en el qual ens trobem.

A Herrera a COPE Catalunya i Andorra hem parlat amb Joaquín Solana (àudio)