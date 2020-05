"Ens haurem d'acostumar a portar la mascareta, igual que a l'hivern ens posem un abric"

Avui podem saludar a la Doctora Anna Vilella, que és epidemiòloga de l'Hospital Clínic de Barcelona. Amb ella hem volgut parlar de les darreres xifres respecte al Coronavirus, que sembla que cada dia van baixant. "Sí, les xifres van millorant, però no podem baixar la guàrdia. No ens podem oblidar del que ha passat. No podem deixar de tenir memòria. El que pot passar és que ens relaxem i el virus torni a crèixer. No estem prou protegits per evitar que el virus torni a causar un augment de casos". I és que aquests dies tots hem vist imatges de persones al carrer parlant entre ells sense mascaretes, de grups de gent que no guarda les distàncies permeses... "sí, la gent tenia ganes de sortir, després de tantes setmanes a casa. Però el que hem de recordar és que no podem oblidar la distància física que hem de mantenir amb els altres, per protegir-nos a nosaltres i al altres. L'ús de mascareta és fonamental. I vull aprofitar per dir que l'objectiu de posar-se la mascareta és tapar-se el nas i la boca, perquè és per aquestes vies que es transmet el virus. La mascareta per sota el nas no serveix per res". Serà obligatori portar la mascareta si fem servir els transports públics. Però li volem demanar a la doctora si és recomanable portar-la pel carrer: "no seria mala idea portar-la, tot i que no puc dir que sigui imprescindible si anem sols. Però acostumar-nos a portar la mascareta, fer d'ella una mesura cotidiana, és bo. Igual que ens posem un abric a l'hivern, posem-nos una mascareta. Anem on anem, serà convenient portar-la.