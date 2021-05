Ens amenaça seriosament la variant índia?

L'Agència Europea de Medicaments veu "bons indicis" sobre la capacitat de les vacunes Pfizer-BioNTech i Moderna per "neutralitzar" la variant de l'Índia. "Estem força segurs que les vacunes podran cobrir aquesta variant", ha dit aquest dimecres el responsable de l'estratègia de vacunes de l'EMA, Marco Cavaleri.

Preguntat per la indecisió del govern espanyol sobre la segona dosi de l'antídot d'Oxford-AstraZeneca contra la covid-19, Cavaleri ha reiterat que recomanen la seva administració perquè no hi ha evidències que indiquin un risc més gran de patir trombosis amb trombocitopènia.

A Herrera a COPE Catalunya i Andorra hem parlat d'aquest tema amb l'investigador de la universitat de Leicester i professor de ciències de la salut de la UOC, Salvador Macip "Les últimes recerques semblen assegurar que la variant índia no escapa a les vacunes actuals. És cert que el Regne Unit no va tancar a temps els seus vols amb l'Índia i d'aquí la seva alta presència al país" explica l'investigador "ara com ara totes les variants d'aquest virus es podran controlar amb les vacunes actuals però, no hem d'oblidar que els virus muten i, encara que aquest ho faci poc, no significa que si no vacunem tot el ràpid que es pugui aparegui una variant més radical que escapi a les armes que tenim ara"

D'altra banda, el regulador de la Unió Europea ha avançat aquest dimecres que l'examen a la vacuna CureVac avança "ràpidament". Així, s'està posicionant per ser el pròxim vaccí aprovat al bloc europeu, si bé l'EMA encara no ha concretat quan podria fer el pas. A finals de febrer, el conseller delegat de la farmacèutica alemanya, Franz-Werner Haas, apuntava que podrien rebre l'aval "a finals de maig o principis de juny".

L'EMA està avaluant tres vacunes més: Novavax, Sputnik i Sinovac. Sobre la primera, encara estan examinant qüestions relacionades amb la fabricació i no preveuen una aprovació abans de juliol.

Pel que fa a l'Sputnik, ara mateix el regulador europeu està inspeccionant les plantes a Rússia per comprovar que es compleixin els estàndards europeus. Des de l'agència amb seu a Amsterdam asseguren que "en les pròximes setmanes" decidiran un calendari per acabar la revisió d'aquest vaccí.

La vacuna xinesa Sinovac està a la cua de l'examen. Fa només una setmana que l'EMA va acceptar la seva candidatura i tot just l'ha començat a estudiar.

Macip també ens ha donat la seva opinió sobre el cocktel de vacunes Astrazeca - Pfizer "realment no s'entén, per a realitzar una cosa així és necessari un estudi més complet. Si el temor a la segona dosi d'astrazeneca són les possibles trombos, cal recordar que no hi ha ni un sol cas de trombo amb la segona dosi." ens diu Macip "Que el comitè de bioètica avali aquesta combinació sorprèn".