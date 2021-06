Engeguen la campanya ‘A Blanes, no em fumis la platja!’

Ja feia un temps que es valorava la proposta de prohibir fumar a les platges catalanes. L'ajuntament de Blanes s’ha plantejat l’objectiu que totes les seves platges siguin espais lliures de fum, i per això s’ha endegat una campanya amb un lema prou explícit "A Blanes, no em fumis la platja!". El lema juga amb el doble sentit que té en català, com a campanya antitabac, i com a sentit figuratiu que s’estan malmeten de mala manera les platges al fumar-hi.

Blanes serà el primer municipi de tota Catalunya que s'ha adherit a aquest projecte d'espai sense fum i d'aquí a poc temps ho implementaran altres municipis com Barcelona. Parlarem amb l'alcalde de Blanes el senyor Àngels Canosa.

-Ja s'ha fet efectiva la proposta de deixar de fumar a les platges de Blanes?

<< No volem implementar prohibicions, el que volem és implementar una campanya de conscienciació. Els espais comuns són per conviure tots i sabem que fumar és nociu per la salut, tant pel que fuma com per al que ha de suportar el fum. No hi ha millor dia que el dia 31 de maig, que és el dia internacional sense fum, per posar en marxa aquesta campanya de conscienciació.>>

-L'eslògan és "A Blanes, no em fumis la platja!" en aquesta campanya de conscienciació.

<< Correcte, hem intentat ser directes. Tots alguna vegada hem hagut de conviure amb un fumador en espais oberts o tancats i és innegable que de vegades és molest i a més fa mal a la salut.>>

-Hi haurà sancions?

<< No, no hem modificat cap ordenança, l'únic que hem fet és ficar-nos en peu i hem decidit que ja és moment de cuidar-nos.>>