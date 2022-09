Encara sense fàrmac efectiu contra l'alzheimer

Un any més, des de la Fundació Pasqual Maragall es commemora el Dia Mundial de l’Alzheimer i sota el lema #undiaperoblidar, es posa de manifest el compromís de l’entitat per esborrar aquesta data del calendari incidint en la necessitat de destinar més recursos a la recerca de la malaltia d’Alzheimer i a donar suport a les famílies que la pateixen.

Per aconseguir que el 21 de setembre sigui #undiaperoblidar, la Fundació Pasqual Maragall treballa des del 2008 per aconseguir avenços científics que permetin diagnosticar el més aviat possible la malaltia, així com per canviar la consideració social de l’Alzheimer i estar al costat de les persones afectades, aquelles que les cuiden i les seves famílies.

La investigació, l’únic camí per vèncer l’Alzheimer La Fundació Pasqual Maragall investiga per acabar amb la malaltia, prevenir-la i retardar l’aparició dels primers símptomes a través del seu centre recerca, el Barcelonaßeta Brain Research Center (BBRC), que enguany celebra 10 anys de sòlida trajectòria i també, amb les beques de recerca Pasqual Maragall Researchers Programme presentades aquest mateix mes de setembre.

Des del BBRC, s’ha impulsat un canvi de paradigma en la investigació contra l’Alzheimer. Des dels inicis el centre ha enfocat els seus esforços en la recerca de la fase preclínica de la malaltia.

Una decisió que ha marcat la seva trajectòria i que ha proporcionat importants avenços científics fins a posicionar el BBRC com un dels líders en recerca mundial de biomarcadors en plasma per a la detecció de la malaltia d’Alzheimer, així com en tècniques punteres de neuroimatge, el que ha permès que es puguin obrir les portes a noves formes d’identificació precoç de l’Alzheimer i al desenvolupament de nous fàrmacs.





Nou programa de beques de recerca Pasqual Maragall Researchers Programme

La Fundació ha presentat aquest mes de setembre el programa de beques d’investigació Pasqual Maragall Researchs Programme (PMRP), que tenen com a objectiu impulsar els projectes de recerca translacional centrats en l’Alzheimer o altres malalties neurodegeneratives relacionades amb l'edat.

Dotades amb un total de 1.600.000€ en aquesta primera convocatòria i de fins a 800.000 euros per projecte, es converteixen en el programa d’ajuts privats més important a l’estat espanyol Setembre 2022 específicament destinat a la recerca d’aquestes malalties.

El programa, seleccionarà projectes individuals dirigits per a un investigador principal, o bé projectes col·laboratius (d’un màxim de tres grups) liderats per un investigador principal d’un consorci (organisme de recerca públic o sense ànim de lucre a Espanya, a excepció del BBRC).

A Herrera a COPE Catalunya hem parlat amb el catedràtic de genètica de la UPF i director de la fundació Pasqual Maragall, Arcadi Navarro (àudio).