¿Tu empresa te podría suspender de trabajo y sueldo si no estás vacunado?

El secretario general de Pimec (pequeña y mediana empresa de Cataluña), Josep Ginesta, ha propuesto suspender de sueldo y trabajo a los trabajadores que no tengan el certificado covid.

Ginesta ha dicho que si el trabajador decide no vacunarse ni hacerse la prueba para acceder en el centro de trabajo, es decir "ni colaborar en el interés común ni en la salud de todo el mundo", habría que suspender "el contrato de trabajo y que la persona deje de recibir su salario".

"No estamos de acuerdo que este derecho individual –de no vacunarse– sea a expensas de exponer otros compañeros o las empresas en un mayor riesgo de contagio", ha afirmado. Para Ginesta, la obligación de enseñar el pasaporte sanitario a la hora de acceder al puesto de trabajo sería un "incentivo a la vacunación", no solo por las molestias que significa hacerse una test cada 48-72 horas, "sino por el coste económico que tiene que asumir la misma persona". En este sentido, la organización empresarial calcula que hay más de 300.000 trabajadores sin inmunizar en Cataluña.

El consejero de Salud, Josep Maria Argimon, ha opinado este lunes que "no es necesario que la vacunación conta la Covid-19 sea obligatoria", e incluso podría ser "contraproducente".

Como médico y consejero, Argimon ha dicho que el Gobierno "no quiere" que sea obligatoria, puesto que los índices de vacunación son de los más altos del mundo, y se tiene que acabar de convencer los indecisos apelando a su solidaridad con la comunidad.

La obligatoriedad de la vacunación solo la pueden dictar las autoridades sanitarias estatales en situaciones de urgencia o necesidad, atendiendo también a los principios de idoneidad y de proporcionalidad, y tendrían que obtener la ratificación judicial, puesto que implican la limitación de derechos fundamentales.

¿Podría la empresa suspender de empleo y sueldo si no te quieres vacunar ni aceptas test PCR?

En Herrera en COPE Catalunya hemos hablado con el profesor del departamento de derecho público de la universidad de Girona, Josep María Aguirre "vaya por delante que el derecho a la salud está por delante a los intereses económicos de cualquier empresa" comenta Aguirre "la propuesta de la Pimec no es nueva ni original, este debate se ha planteado estos últimos meses teniendo como precedente propuestas similares en Francia e Italia" nos dice y añade que "Hay que considerar varias cosas. La primera es que la situación de vacunación e epidemiológica en España es mucho mejor que en Francia e Italia y, después, aunque nuestra ordenanza permitiría una vacunación obligatoria, no contempla cual sería la penalización para aquellas personas que no se vacunasen. Por lo tanto, al no estar regulado, es completamente ilegal una aplicación de esas características" y concluye recordando que "una empresa no puede preguntarte ningún dato médico, incluyendo si estás vacunado o no, eso no es legal."