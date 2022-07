Els vuit elements de seguretat que hauran d'incorporar els nous models de cotxe

Europa hauran de portar de sèrie 8 elements de seguretat nous.

La Unió Europea ha marcat un calendari en matèria de seguretat, amb assistents i ajudes a la conducció que els fabricants hauran d'incorporar als seus models de manera obligatòria. L'objectiu és evitar 25.000 morts i 140.000 ferits greus en els pròxims 15 anys.

D'entrada, afectarà els vehicles nous que s'han de posar al mercat. Els que hi ha ara als concessionaris a punt per vendre tindran encara un any per adaptar-se, tot i que cada cop hi ha més models que ja porten algunes d'aquestes funcions.

La resta de vehicles en circulació no hauran de fer res. Aquestes 8 ajudes a la conducció hauran de servir per reduir els accidents i "es busca reduir al màxim la incidència del factor humà i evitar les infraccions",Mario Arnaldo, President de Automovilistas Europeos Asociados.



1. La caixa negra

Dels nous sistemes de seguretat, en destaca lacaixa negra, un sistema molt semblant al que porten els avions. Enregistrarà en un microxip sota el seient del conductor els últims 30 segons abans de l'accident i uns segons després, per poder saber exactament què ha passat.

Guardarà informació de la velocitat, la posició del volant, l'hora en què s'ha activat, els cinturons de seguretat, les revolucions del motor o l'angle de gir del volant. És una informació que pot ser molt valuosa per als fabricants per saber què ha passat i si ha fallat algun mecanisme del vehicle.

Les dades, però, "seran 100% anònimes" assegura Dalmau, que afegeix que "la Unió Europea no vol que hi hagi cap companyia d'assegurances que digui que no t'indemnitza perquè anaves massa de pressa" i per això no serviran de prova en un judici.



2. Alerta de canvi involuntari de carril

Aquest és un dels motius més freqüents dels accidents, una invasió de l'altre carril per descuits del conductor, per consultar el mòbil o el navegador, per exemple. Aquesta alerta podrà ser amb un so o amb una vibració.



3. Sistema de frenada d'emergència

Hauria de servir per evitar xocs per darrere quan hi ha una frenada sobtada del vehicle del davant o quan es creua un vianant o un ciclista i no hi ha temps de reacció.

Hi haurà un avís i el cotxe fins i tot podrà frenar automàticament per evitar l'envestida. Els estudis apunten que aquesta ajuda podria evitar més de la meitat d'accidents per topades o per atropellaments tant a ciutat com per carretera.

4. Assistent de velocitat intel·ligent

Es tracta d'un sistema intel·ligent per assegurar que es respecten els límits de velocitat a la carretera. És una funció que va més enllà del limitador de velocitat o el control de creuer que porten alguns cotxes. El sistema llegirà els límits de velocitat dels senyals i adaptarà la velocitat al cotxe.

Entre els experts, aquest sistema planteja dubtes perquè a vegades pot fer lectures errònies de l'entorn, com ara si cal accelerar per evitar un accident o si el detector llegeix un senyal que no afecta la via principal, per exemple. En aquests casos, s'hauria de poder desactivar.



5. Detector de somnolència i cansament

Aquest sistema analitza els moviments del volant i si detecta moviments bruscos o poc habituals, emet un senyal per avisar el conductor.

En trajectes llargs i amb calor, com pot ser a l'estiu durant les vacances "si el vehicle detecta que fem 3 o 4 moviments estranys consecutius, el vehicle t'avisa i et diu em sembla que t'estàs adormint, atura't, descansa i continua més endavant"



6. Càmera posterior amb detecció de trànsit creuat

És una funció pensada per quan se surt d'un aparcament en bateria i es fa marxa enrere. Molts cotxes ja porten càmeres per facilitar la maniobra, però, a partir d'ara, a més a més, hauran de detectar si ve algú caminant o algun vehicle per la dreta o per l'esquerra.



7. Alerta de cinturó als seients posteriors

Actualment els cotxes avisen si el conductor o el conductor no s'ha cordat el cinturó, però, a partir d'ara, també emetrà un so si no se l'han cordat la resta d'ocupants del vehicle.



8. Preinstal·lació d'alcoholímetre

Els cotxes nous hauran d'estar preparats per incorporar aquesta funció, però encara no estarà operativa. Quan funcioni, el conductor haurà de bufar a un alcoholímetre i, en cas que doni positiu, el cotxe es bloquejarà i no es podrà engegar.

De moment, la Unió Europea no obligarà a posar-la en marxa perquè cada país té límits diferents i s'haurà d'adaptar. Caldrà que passin aquest control els conductors reincidents que han estat multats per conduir amb excés d'alcohol i també es podrà activar en els vehicles d'empresa.