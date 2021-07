Els visitants de les residències denuncien una retallada il·legal de llibertats als seus familiars

El Departament de Salut i el de Drets Socials va anunciar aquest dissabte passat un enduriment de les mesures que afecten les 1.028 residències de la tercera edat de Catalunya per prevenir contagis de covid-19.

S'incrementen d'una a tres les proves PCR setmanals que es faran als treballadors d'aquests centres, excepte el cas dels ja vacunats, als quals se'ls en farà una.

Pel que fa a les visites, només se'n permetran dues de simultànies –fins ara eren tres– i es recomana que les facin persones vacunades. En qualsevol cas, els visitants s'hauran de fer un test ràpid d'antígens abans d'accedir a les instal·lacions.

Així ho contempla l'actualització del protocol, que arriba quan hi ha 31 llars d'avis en vermell, és a dir, amb casos actius de coronavirus o brots que s'estiguin investigant. Això suposa el 3,01% del total, segons ha informat la Generalitat. En verd hi ha 885 centres (86,08%), sense cap cas, i en taronja, amb algun cas però considerat controlat, 112 (10,89%).

Pel que fa als residents vacunats, el 96% han rebut la primera punxada i el 94% ambdues dosis, és a dir, el que es considera la pauta completa.

En canvi, el 89% dels treballadors d'aquests centres estan vacunats amb la primera dosi i el 88% han rebut les dues. El 4,01% de les proves de control que es fan als professionals han resultat positives, mentre que a la població general aquest percentatge és del 20,18%.

Polèmica pel pagament de la prova i retallada de llibertats

A Herrera a COPE Catalunya hem parlat amb la presidenta de la Coordinadora 5+1, MªJosé Carcelén "Algú es creu que l'anunci que es va fer en roda de premsa afirmant que cada visitant havia de pagar la prova PCR és un error? Per descomptat que no és un error, va ser una cosa premeditada. Després es va rectificar però si cola cola." afirma Carcelén "cal deixar clar d'on vénen els contagis en les residències actualment. Del propi personal. Encara hi ha treballadors de residències sense vacunar i són els que tenen proximitat i contacte amb els nostres familiars."

La coordinadora creu que estem davant una retallada de llibertats totalment fora de lloc "per a retallar llibertats com posar en marxa un toc de queda, fa falta que un jutge l'avali. Aquí s'estan restringint les llibertats de les persones majors perquè sí. Se'ls està tractant com si fos un objecte"