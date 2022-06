Els veïns de Santa Adria encara es banyen a platges tancades i contaminades

Fa aproximadament un any, l'ajuntament de Sant Adrià de Besòs va tancar les seves platges costaneres per l'acumulació de residus tòxics que poden provocar càncer a la sorra. Tanmateix, el problema sorgeix quan els banyistes desconeixen aquesta informació i descansen a la platja.



A les platges contaminades només hi havia una pancarta que advertia de les condicions de la platja. Un estudi realitzat fa uns mesos va demostrar que els nivells de plom a les platges superen els nivells permesos.



A més, supera els límits recomanats presents per a altres materials com el cobalt o el coure. Les mostres també van mostrar nivells excessius d'arsènic, níquel, zinc, molibdè, vanadi i benzopirè.