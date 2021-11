Els transportistes en peu de guerra per la prohibició d'entrar a la ZBE a partir de l'1 de gener

Un grup de transportistes farà una marxa lenta a la Ronda Litoral contra la prohibició de circular per la Zona de Baixes Emissions (ZBE) de Barcelona a partir del 2022. La protesta serà entre les 18 i les 20 hores- i el dimecres 24, també en el mateix horari. Finalment, els transportistes han anunciat una altra concentració de rebuig a la ZBE el 4 de desembre al carrer Aragó.

7.000 camions deixaran de circular per la BZE

A partir del mes de gener del 2022, camions i autocars petits no podran circular per la Zona de Baixes Emissions i els autocars de transport col·lectiu tampoc podran fer-ho a partir de juliol, ja que s'haurà acabat la moratòria de sis mesos de la ZBE per a aquests vehicles.

El sector dels transportistes preveu que fins a 7.000 camions i vehicles pesants es vegin obligats a deixar de circular per Barcelona i rodalies. Per això, els transportistes demanen l'homologació de filtres i catalitzadors per reduir els contaminants dels camions i poder seguir circulant, amb l'objectiu d'evitar haver d'adquirir camions pesants nous.

"La solució no ha de passar per canviar els camions. A favor del planeta sí, però també en contra de perdre la nostra feina", recalquen des del sector.

La Plataforma d'Afectats per Restriccions Circulatòries (AsocParc) dona suport a la manifestació dels transportistes i convida els ciutadans a unir-se a la marxa lenta fent visible una armilla reflectant groga.

A Herrera a COPE Catalunya i Andorra hem parlat amb el secretari general de l'associació general de transportistes de Catalunya, Carlos Folchi (àudio)

Aturada de transportistes al decembre

La ministra de Transports del govern espanyol, Raquel Sánchez, ha assegurat aquest divendres que farà "tot el possible" perquè l'aturada de transportistes prevista entre el 19 i el 22 de desembre es desconvoqui.

Sánchez ha dit que confia que les negociacions que es fan aquest divendres amb el sector ajudin a "desbloquejar" el conflicte i "aportar solucions".

"Confiem que l'aturada no s'arribi a materialitzar, tenim camí per recórrer", ha assegurat la ministra en declaracions des del Cercle d'Economia. Segons Sánchez, la relació amb els transportistes és "fluïda i cordial", i hi ha "sensibilitat" amb la seva situació.





Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado