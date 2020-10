Els tests ràpids per detectar el coronavirus ja han arribat als CAP

El Departament de Salut ja ha distribuït mig milió de tests d’antígens als Centres d’Atenció Primària, residències i urgències hospitalàries de Catalunya. Avui hem parlat del tema a Herrera a Cope Catalunya i Andorra. Aquestes proves de detecció ràpida permeten detectar un cas positiu de coronavirus en menys de 15 minuts i des de la consulta, sense passar pel laboratori. La prova és fa prenent una mostra nasofaríngia, com a la PCR, però permet els pacients saber al moment si són positius. Els testos s’estan fent servir en els casos sospitosos, ja que són més fiables en pacients que fa menys de cinc dies que tenen símptomes. Per als asimptomàtics, es continuarà prioritzant la PCR, més útil per detectar possibles positius que passarien desapercebuts, com per exemple els cribratges massius. Aquests tests d’antígens s’han distribuït des d’aquest dimecres als CAP en plena segona onada de la pandèmia. Una eina més de diagnòstic que se suma a les proves d’automostra de PCR, que també estan disponibles a residències. El Departament de Salut n’ha comprat un milió, ampliables fins als tres milions.Aquest i altres temes pròxims pots sentir-los cada dia de 12.20 a 13 hores a 'Herrera a Cope Catalunya i Andorra'. Les històries més humanes que succeeixen a Catalunya són ampliades amb les veus dels seus protagonistes en les franges locals de la Cadena COPE a Catalunya. Si el teu horari d'escoltar ràdio és a partir de les 13 i fins a les 14 hores no et perdis 'Migdia Cope Catalunya i Andorra'.Un temps de ràdio en directe amb les millors entrevistes musicals dels artistes que triomfen o els escriptors que presenten les seves últimes novetats literàries. No mancada mai la ultima hora informativa comptada de manera àgil i ràpida .Un avanç de les notícies esportives que s'ampliaran a les 15.05 hores en 'Esports COPE' o el temps i la mobilitat en les carreteres catalanes. Recorda, de 12.20 a 14 hores, escolta COPE Catalunya i Andorra.