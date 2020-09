Els testos ràpids del coronavirus poden ajudar a prevenir la Covid-19?

Avui a Herrera a Cope Catalunya i Andorra, el cap de malalties infeccioses de la Vall D'Hebrón, el doctor Benito Almirante, ha reafirmat les alertes de l'OMS: “ El nivell de transmissió del coronavirus a Europa és alarmant. El nivell d'infeccions aquest mes de setembre és superior al mes de març. Espanya i França són els estats de la Unió europea més afectats pels rebrots, amb la franja amb més casos entre els 25 i els 29 anys”. Tot i confirmar aquestes dades de l'OMS, el doctor Almirante, ha remarcat que: “Cal posar en el contexte adeqüat les dades preocupants que ha ofert l'OMS. La situació del mes de març o abril no és comparable a l'actual. No és comparable perquè en aquells mesos nomès es diagnosticaven les persones que teníen malaltia greu i anaven a l'hospital. Ara es al contrari. Ara diagnostiquem a les persones que no tenen malaltia greu”. Pel que fa als testos ràpids, el doctor ha dit : “Facilitarian molt la feina i les mesures de prevenció”. El cap de malalties infeccioses de la Vall d'Hebrón s'ha mostrat molt preocupat per la situació de la pandèmia a Madrid, més de 400 persones ingressades a les Unitats de Curies intensives. Respecte a retallar les cuarentenes de 14 a menys dies, el doctor Almirante, ha dit : “Que se estàn evaluant les possibilitats perqué una cuarentena reduida de 10 dies implicar un millor cumpliment de la mateixa”.

