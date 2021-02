Els testos d'antígens de venda a internet tenen garanties?

Avui a Herrera a Cope Catalunya i Andorra parlem amb el Jordi Casas, president del Col.legi de Farmacèutics de Catalunya. El tema és la venda de tests d'antigens per detectar el coronavirus en espais no autoritzats. El Consell de Col·legis Farmacèutics de Catalunya (CCFC) ha advertit aquest dimarts dels riscs que suposa per les persones la proliferació de distribució tests d'antígens per detectar la Covid a Internet i en espais no autoritzats. Davant d'aquesta situació, s'ha ofert per formar un circuit regular per efectuar test d'antígens de manera regular i segura. A diversos portals de venda online o en botigues especialitzades es poden trobar tota mena de tests, que les persones es poden realitzar a casa. Ara bé, els farmacèutics alerten que aquestes no disposen de "cap control, registre, garantia de seguretat o validació sanitària". L'actual normativa estableix que els tests d’antígens els han de dur a terme professionals sanitaris en els centres i establiments sanitaris de diagnòstic, per la qual cosa no es poden ni dispensar per al públic per ni Internet ni a les farmàcies. No obstant això, per evitar que aquestes proves es distribueixin a l'espai virtual, el CCFC ha valorat en un comunicat que aquests han de ser més accessibles per a la població perquè sigui una "eina de control i detecció de la Covid-19 en el marc d’un circuit regulat i segur", tal com ja s'està fent en altres països. De fet, a Madrid aquest mena de test també es poden efectuar a clíniques dentals o farmàcies. Aquesta iniciativa persegueix incrementar el nombre de proves efectuades per detectar els possibles casos de positius asimptomàtics amb la intenció de tallar de manera ràpida les cadenes de contagi. "La xarxa de farmàcies catalana s’ofereix de nou al sistema sanitari per desplegar un circuit de realització i/o dispensació de test d’antígens validat, segur, amb criteris racionals de necessitat, en un entorn d’assessorament professional i un registre en l’aplicació desenvolupada per l’Administració", ha remarcat el Col·legi.