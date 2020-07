Els test ràpids fets en els aeroports és l'única manera de volar segur en un avió

L'Associació Espanyola d'usuaris ,empresaris i professionals del transport aeri creuen que els testos de Covid-19 és l'única manera de garantir la seguretat dels viatgers. Avui a Herrera a Cope Catalunya i Andorra, el president d'aquesta associació, Ignacio Rubio, ha dit: "El govern espanyol potser té masses pressions perquè s'activi el transport aeri sense que es garanteixin les mesures de seguretat dels usuaris". Rubio ha recordat que: "Des de la nostra associació van demanar al ministre que s'implementessin aquests test ràpids, però la baralla entre les línies aèries, el ministeri i AENA per assumir els costos que suposen fer aquest test ràpids a l'hora d'embarcar o arribar acabarà afectant els passatgers". Ignacio Rubio ha explicat que: "Dos dies abans de decretar-se l' Estat d' alarma, la presidenta de la Comunitat de Madrid, va demanar tancar Barajas. Des del ministeri de sanitat i el ministeri de transports no es va perdre cap mesura per controlar els passatgers que arribaven a Espanya. En aquests moments estem reactivant els aeroports de Balears i de Barcelona, i no hi ha cap mesura de control sanitari a banda de portar la mascareta o preguntar als viatgers si ha tingut contacte amb algun afectat per la Covid-19". Per Ignacio Rubio: "No existeix cap garantia que una persona que faci un vol a qualsevol país no pugui infectar a un munt de passatgers". Pel president de l'Associació Espanyola d'usuaris, empresaris i professionals del transport aeri: "Tot plegat genera la desconfiança en el principi de la reactivació del transport aeri perquè ni les companyies aèries ni aeroports ni ningú vol assumir el cost de apujar el preu del bitllet perquè la gent tingués la garantia que qui puja a l'avió no ha estat contaminat pel coronavirus".