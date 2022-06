Els taxistes amenacen amb una vaga de taxis indefinida a Barcelona i ocupar la Gran Via

Els taxistes ho tenen clar. Amenacen de fer una vaga indefinida aquest estiu si la Generalitat no limita les llicències de VTCen l’esborrany del decret llei que està elaborant. El portaveu del sindicat Élite Taxi, Tito Álvarez, ha anunciat que, si la setmana vinent no hi ha canvis, les mobilitzacions començaran l’11 de juliol, i acabaran amb una aturada indefinida. Una protesta que, assegura, inclourà una plantada de taxis a la Gran Via, com ja van fer l’estiu del 2018, i la mobilització permanent al Parlament. “Anem a la guerra”, assegura Álvarez. De moment, ja hi va haver ahir a la tarda una primera reunió entre els sindicats del taxi i el Departament de Territori “Ens han deixat descol·locats”, reconeix el portaveu d’Élite Taxi. No entenen per què als VTC “se’ls fa un vestit a mida” i amenacen el govern amb un estiu complicat a la ciutat. De fet, fan una crida a sectors que depenen directament del turisme, com els hotels, perquè pressionin la Generalitat perquè evitin “que es paralitzi tot” a la ciutat, incloent-hi l’aeroport, diuen.

La Generalitat assegura que hi haurà limitacions de VTC

La portaveu del govern, Patrícia Plaja, ha respost als taxistes que el decret que està elaborant la Generalitat “va en la línia amb el que ja existeix” i que “mantindrà les limitacions respecte els VTC“. També ha explicat que ja s’estan fent contactes a “nivell tècnic” amb el col·lectiu de taxistes i afirma que “se’ls mantindrà informats”. El govern, ha dit, està a l’espera dels pronunciaments judicials a nivell espanyol i europeu per acabar d’elaborar el text.

L’IMET també rebutja el decret de la Generalitat

Els taxistes també alerten que el decret, tal com està redactat ara, ja ha estat rebutjat per la majoria de partits del Parlament, com el PSC, ERC o els comuns. L’esborrany també té el rebuig frontal de l’Institut Metropolità del Taxi (IMET). La presidenta i regidora de Mobilitat de l’Ajuntament de Barcelona, Laia Bonet, ha afirmat que la proposta “no es pot validar de cap manera”.