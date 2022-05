Els taxis tornen a la vaga contra els VTC

El sector del taxi torna a fer vaga a causa de les llicències VTC. La vaga es realitzarà aquest dimecres 18 de maig, s'ha cridat a l'atur a tots els vehicles de Catalunya per denunciar que la Generalitat no contempla respectar la ràtio d'una autorització VTC en el nou decret llei. Parlarem amb el portaveu de Élite taxi, Alberto Álvarez.



- Es va dur a terme un acord, però heu vist que en el nou decret llei no es contempla.



A la primera vaga indefinida que es va fer l'any 2018, el ministre va fer un decret llei on li donaven les competències totals per regular-la activitat VTC en el seu territori a les comunitats autònomes dels ajuntaments, però en l'últim moment va fer una moratòria de quatre anys on autoritzava a fer serveis urbans en concepte d'indemnització. Aquests quatre anys des del 2018 fins al 2022 es compleixen al 24 de setembre. En aquest moment la Generalitat de Catalunya ha de posar les noves condicions i els límits perquè la situació no ens sobrepassi. A Catalunya hi ha quatre mil VTC i el 90% està treballant a Barcelona l'únic que demanem és que es compleixi un equilibri de VTC.



- Encara queden uns mesos, per què fer-ho ja?

Volem posar pressió perquè fa mesos que estem negociant. Per part d'Esquerra Republicana, del PSC, la CUP i en Comú Podem sí que s'han posicionat en què s'ha de fer alguna cosa i que s'ha d'establir un límit i, sobretot no donar totes les competències a l'àrea metropolitana de Barcelona.



Hem convocat una durada total del servei de taxi al dimecres de 9 del matí a 14 del migdia farem una marxa lenta amb taxis de tota Catalunya cap al parlament perquè ens rebin els grups i veure si es posicionen a favor o en contra.