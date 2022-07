Els supermercats demanen una rebaixa de l'IVA dels productes de primera necessitat

Davant l'augment desbocat de preus que provoca la inflació, els supermercats demanen reduir els impostos dels productes de primera necessitat.

Ho consideren l'única alternativa per evitar apujar encara més els preus. La mesura, però, no és vista amb bons ulls per les associacions de consumidors que demanen directament establir topalls.

Segons la patronal de supermercats CEDAC,cada cop hi ha més famílies amb dificultats per omplir la cistella de la compra. És per això que reclamen a la Moncloa reduir l'IVA fins al 4% en tots els productes essencials com l'aigua o les compreses.

Una mesura necessària, diuen per evitar una disminució dràstica del consum. El seu secretari general, Roger Gaspa, diu que l'administració "ha de fer un esforç d'autoresponsabilitat" perquè, segons ell, "està recaptant molt més del previst".

FACUA demana fixar topalls de preus

Les associacions de consumidors, com FACUA, aposten per un altre model. En concret, ells aposten perun topall de preus, com es va fer amb les mascaretes o els testos covid.

Es podrien aplicar topalls a diversos productes si tinguéssim un altre model de fixació de preus.