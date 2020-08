Els sindicasts d'ensenyament amenacen amb fer vaga a partir de setembre

A menys d’un mes de la data d’inici del curs escolar la sensació entre el professorat és de descoordinació total, una sensació agreujada per les declaracions del secretari de Salut Pública de la Generalitat, Josep Maria Argimon, respecte de les ràtios dels grups bombolla. I la sen sació de caos provoca encara més por i nerviosisme entre uns docents que no veuen clares les condicions en què han de tornar a impartir classe, segons alerten els sindicats. Avui a Herrera a Cope Catalunya i Andorra, el portaveu del sindicat majoritari d'ensenyament USTEC, Ramón Font ha parlat del tema. Dissabte passat, dos dies després que Educació i Salut presentessin el protocol per actuar en casos de Covid-19 als centres educatius, Argimon va negar que Salut hagi avalat el nom bre d’alumnes –25 a primària i 30 a secundària– que assistiran a cada aula, entesa com a grup de convivència estable, i va apostar per grups com més petits millor. Diumenge va matisar les seves paraules dient que serà la realitat de cada centre la que determinarà com es resoldrà la represa de les classes presencials, i va insistir que la proposta de man tenir les ràtios actuals sorgeix d’Educació, que és qui en té les competències. Els missat ges “desconcertants” que rep ara el profes sorat poden generar un malestar que desemboqui en la convocatòria d’una vaga, com adver teix el portaveu d’Ustec-STEs, Ramon Font. Els sindicats advoquen per grups de fins a 15 alumnes, com va plantejar al maig Educació, la compactació de l’horari lectiu per reduir el temps d’estada a les escoles i instituts, activitats lectives fora del centre i pro ves periòdiques al personal i l’alumnat, unes mesures que requeriran més recursos. Ustec-STEs calcula que per reduir els grups a la meitat cal drien 44.500 nous docents, cosa que costaria 1.700 milions –Edu cació contractarà 8.258 nous professionals el curs que ve, 5.417 dels quals seran professors–. “No s’està fent una gestió de la pandèmia amb criteris sanitaris sinó pressupostaris”, con clou Font.