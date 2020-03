Els restaurants de Catalunya obligats per llei a oferir als clients envasos pel menjar sobrant

El Parlament de Catalunya aprova demà, amb un ampli consens de tots els partits, una proposició de llei per a lluitar contra el malbaratament alimentari que obligarà els restaurants a oferir la possibilitat als seus clients d'emportar-se a la seva casa el menjar que no s'acabin, en envasos que hauran de proporcionar de manera gratuïta.

A més, hauran d'informar d'aquesta possibilitat, tant verbalment com anunciant-ho en les cartes i els menús.

Avui a Herrera a Cope Catalunya i Andorra, Nuria Camps,directora de Nutrició sense Fronteres, ha comentat que “ El que valorem de positiu de la llei és que les empreses de la restauració tinguin un pla de reaprofitament de l'alimentació”. Nuria Camps, tambè ha afegit :”Està bè que hi hagin mecanismes per aprofitar el menjar que es queda a la cuina com el que no consumeixen els clients”.

Per la directora de “ Nutrició sense Fronteres”, estem davant d'un canvi de mentalitat i un esforç per reaprofitar el menjar.

