Els responsables de les UCis contra el relaxament de mesures contra la Covid

Avui a Herrera a Cope Catalunya i Andorra parlem del relaxament de les restriccions i les possibles conseqüencies amb el Doctor Pere Domingo ,responsable d'hospitalització Covid de Sant Pau. Els responsables dels serveis de medicina intensiva dels hospitals no volen ni pensar en un possible relaxament de les restriccions. “És aterridor”, reconeix Jordi Mancebo, director de Medicina Intensiva de l’Hospital de Sant Pau en .Al seu costat, Joan Ramón Masclans, cap de Medicina Intensiva de l’Hospital del Mar, també diu sentir “pànic” davant d’aquesta possibilitat. “Millor no imaginar-ho, pot ser horrible”, assegura. El fet és que les unitats de crítics d’aquests dos hospitals continuen plenes de malalts, tot i que ja fa setmanes que va començar a baixar la tercera corba de contagis. “Nosaltres no hem deixat de rebre malalts”, reconeix Mancebo, que assegura que a Sant Pau no han notat cap millora. Tampoc a l’Hospital del Mar. De fet, Masclans creu que comparat amb altres onades “dona la impressió que el descens és més lent”.

De fet, els investigadors del grup BIOCOM-SC de la UPC han alertat que el ritme de baixada de les UCI després del pic de la tercera onada és massa baix, “en la banda pitjor de les previsions”.

Fa gairebé un any que els professionals dels serveis de medicina intensiva estan al peu del canó i això passa factura. Sobretot, diuen, perquè no hi veuen el final. “Cada cop estem més extenuats”, reconeix Mancebo, “és molt frustrant”. “No som infinits, no som herois”, alerta. Masclans hi coincideix. “Estem en una situació molt negra. La gent està molt arrasada, cansada, sabent que això no s’acaba. Arribarà un moment que la gent no podrà més”. El responsable de l’UCI de l’Hospital del Mar també està preocupat perquè creu que, un cop acabi tot, aquesta situació “passarà factura als professionals”.

Tant Mancebo com Masclans coincideixen que un dels problemes actuals és la manca de professionals de medicina intensiva, tant metges com infermers. A l’Hospital del Mar s’han intentat millorar els contractes “perquè la gent no marxi”. A Sant Pau s’han fet contractes temporals “clarament insuficients”. Asseguren que la solució no només és incrementar els llits de crítics, sinó també el personal. El problema és que això, diuen, “no es pot improvisar”. Recorden que l’especialització en medicina intensiva representa cinc anys d’estudis. “Ens hem de posar les piles”, rebla Masclans.